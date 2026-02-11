日本人眼中的澳牛？计时入座到埋单6.5分钟极速完食 港网民笑言1步骤：0.3秒都计多！

香港茶餐厅向来以快捷、平价闻名，其中「澳洲牛奶公司」（俗称「澳牛」）的「光速餐」更成为不少外地游客来港必试的体验。近日，一名日本网民分享来港时在澳洲牛奶公司的用餐体验，全程仅花6.5分钟就完成入座、点餐、上菜、拍照、进食及结帐，形容是以$35「买了一份带有香港节奏的回忆」，吸引大批港人留言表示欢迎来港，又笑言「要食5分钟会唔会太耐？」

日本人眼中的「澳牛」？6.5分钟极速完食：$35买一份有香港速度回忆

最近，一名日本插画师在社交平台发文分享香港之旅心得，特别点名提到澳洲牛奶公司（俗称「澳牛」），形容这间老字号茶餐厅是「一旦听过就绝对不会忘记的餐厅」。他当日点了一客热的蛋白炖鲜奶，并列出当日用餐时各环节所需时间，「入座10秒、点餐10秒、上菜10秒、拍照30秒、享用食物5分钟、结帐30秒。」从入座到离开仅需6.5分钟，令他深刻感受到香港明快的生活节奏。最后，他表示这次是以港币$35「买了一份融合香港快节奏生活的回忆」，认为是一次相当不错的体验。

港网民笑言1步骤：0.3秒都计多！

帖文一出，随即吸引不少香港网民留言，除了表示欢迎来到香港，「Welcome to Hong Kong! You find the right place to experience true efficiency（欢迎来香港！你找对地方体验真正的效率）！」又笑称即使看不懂日文，也能明白帖文内容，指出光顾「澳牛」正是要体验其速度，「识啲嘢呀！」、「唔识日文，不过明晒。」

有人则调侃楼主的进食速度「要食5分钟会唔会太耐？」，楼主笑言原因是「有点烫」；有网民则幽默指出帖文列出的结帐时间太长，「埋单要30秒？佢哋会预判你俾几多钱，一早计好左条数，你俾张100佢已经找好左。0.3秒都计多。」楼主对此则回复表示：「要排队」。

来源：Threads