长沙湾烧卖名店疑重用豉油碟酱汁？食客目击过程嘲「好味的秘诀」 网民：冇下次……

饮食
更新时间：16:44 2026-02-10 HKT
发布时间：16:44 2026-02-10 HKT

除了食物味道外，餐厅的卫生情况都很重要。近日，有网民在社交平台上发文，指长沙湾一间烧卖名店疑重用豉油碟酱汁，该网民亲眼目睹老板将豉油碟酱汁重新倒回储存用的豉油樽内。事件引起网民热议，不少人直言呕心，「万年豉油胆」、「冇下次……」，更有熟客称「去过呢间嘅人都知豉油会重倒。」即看下文了解详情。

长沙湾烧卖名店疑重用豉油碟酱汁？食客目击过程嘲「好味的秘诀」

鱼蛋、烧卖等街头小食一向是港人至爱，加上浓浓的酱料，一口吃下去超级满足！不过，近日有网民在Threads上发布影片，指长沙湾某烧卖名店疑重用豉油碟酱汁，并讽刺这是：「烧卖豉油好味的秘诀」。从楼主上传的影片可见，老板正将豉油碟上剩下的酱汁，重新倒回储存用的豉油樽内，持续「循环再用」酱汁！

网民热议：以后唔会再食

影片曝光后，随即引起大量网民热议，不少网民直言呕心，「以后唔会再食」、「冇下次……」、「呢间嘢嘅卫生唔系新闻，门口电单车嘅废气，同 坑渠嘅污糟老鼠，都系美味嘅关键」、「呢间好普通，同埋污糟」、「唔怪得，我有一次帮衬完，第二日食物中毒，点解会知系呢间野，系因为𠮶日同母亲食嘢一样，除咗佢冇食到烧卖，搞到个排完全唔敢食烧卖。」更有熟客称「去过呢间嘅人都知豉油会重倒。」

不过，也有网民力挺店家，「倒出嚟，剩低倒返落去，有咩问题？」、「完全冇问题㖞，个豉油碟佢倒俾你之嘛，你唔会食到人哋口水尾。」惟随即有网民反驳：「豉油碟，放马路边食尘、顾客叫嘢食果阵、口水喷晒落豉油碟度。咁样循环用、你接受到？」、「正常人系倒完豉油拎走食，但真系见过有人食食下冇鼓油又再放返去渌几下。」

图片及资料来源：Threads@lambertw20

文：Y

