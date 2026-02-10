罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！

农历新年将至，不少人都会买蛋卷送礼，然而如何正确打开铁罐盖子却考起不少人。近日，本地饼店「恒香老饼家」在社交平台发布一段影片，示范罐装蛋卷的正确开盖方法，原来只需用上1物就可以轻松开盖，无需借助任何额外工具。不过，一众网民的关注点似乎不在如何正确开盖，而是如何完整取出第一条蛋卷，纷纷要求饼家教路：「教咗点拎第一条先！」即看下文了解详情。

罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖

传统罐装蛋卷为保持新鲜与酥脆口感，通常采用双层密封设计，打开正方形外盖后，还需打开内层的圆形密封盖才能取出蛋卷。近日，恒香老饼家在Threads发布一段影片，示范罐装蛋卷圆形内盖的正确打开方式。影片中提到，只需将外层正方形盖子边缘插入圆盖与罐身之间的缝隙，再轻轻撬起，即可轻易打开，整个过程简单且无需任何额外工具！

网民错重点：教咗点拎第一条先！

影片引起不少网民热议，不过大部分人却「错重点」，称真正难题在于如何完整取出第一条蛋卷，「你唔好理我点开啦，你话我知第一条点拎出嚟先」、「点开个盖唔系问题，第一条点拎出嚟又唔碎先系问题」、「你唔好理我哋用牙咬定系用铰剪。千古难题：第一条点拎出嚟？」对此，有网友分享实用技巧：「其实个高度有空间剩，拎起中间将佢换向最左或右，然后就拎到了……」

图片及资料来源：Threads@hangheunghk

文：Y