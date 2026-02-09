7-11进军烧味市场？卖$26叉烧鸡翼红肠三宝饭 网民赞味道不错「宵夜恩物」 

7仔进军烧味界？近年便利店速食推陈出新，为生活忙碌的港人提供更多元化的选择。近日有网民在社交平台分享，发现7-Eleven新推出一款售价仅$26的烧味三宝饭，其性价比之高，获不少网民实测后给予正面评价，旋即在网上引起热议！

7-Eleven新出烧味三宝饭 叉烧红肠鸡翼三并$26

有网民在Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」发文，分享自己光顾7-Eleven的食评。该网民表示，「今日又试吓新嘢」，购买了7-Eleven新推出的「烧味三宝饭（$26)」，内含叉烧、鸡翼、红肠。从事主分享的相片可见，饭盒中的烧味色泽油润，卖相相当吸引。为了让晚餐更丰富，事主再额外购买了烧味，「再自己加碟烧肉鸡，加啲甜豉油同姜蓉」，组合成个人化的「五宝饭」，并满足地表示「一乐也」。

对于这款便利店烧味饭，事主给予了正面评价，认为「个饭虽然份量唔多，啲烧味都算唔错，咁嘅价钱可以一试」。他又补充，因为居住地区的烧味店都关门了，所以「唯有食七仔」，24小时营业的7-11成了「宵夜恩物」。

网民赞味道不错 「唔会要求太多啦」

帖文一出，随即引起大量网民关注及留言，不少人对这款便利店烧味饭表示感兴趣。事主亦热心回应网民交流，表示烧味饭「味道都Ok，红肠、叉烧都腍」、「饭软硬适中，唔会太腍，放心食用」，认为「$26 有个饭食算系几唔错。唔会要求太多啦」。他更分享贴士，建议大家「加咗甜鼓油会好味啲」，并指甜豉油可以向店员索取。



网民普遍认为饭盒「卖相几好」，更有留言称赞「便利店$26三宝饭仲靓仔过连锁店几十蚊嘅烧味饭」，认为既方便又抵食。亦有已尝鲜的网民加入讨论，表示「食过，唔错架，夜返想食野，都真系值得一试」及「估唔到7仔叉烧几好」，质素获得不少人认同。