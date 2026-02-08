大家乐豪华团年饭优惠！鲍鱼花胶煲二人餐$148 连红烧素翅/叉烧/小菜
农历新年将至，家家户户都开始准备团年饭，与挚爱亲朋共享美食，迎接新一年的好运。连锁快餐店大家乐，向来是不少家庭的用餐选择，今年新春将至，大家乐特别推出「团圆鲍鱼花胶盛宴」，只需$148即可享用「马运亨通二人餐」，有齐鲍鱼花胶煲及红烧素翅，让顾客以优惠价钱，品尝到酒店级数的滋味，为龙年带来一个富足又美味的开始。
大家乐推出鲍鱼花胶盛宴！$148叹鲍鱼花胶煲二人餐
连锁快餐店大家乐由即日起推出「团圆鲍鱼花胶盛宴」，毫不吝啬地选用了多种高级食材。主打的两款贺年煲仔包括「金鸡报喜」鲍鱼花胶栗子炆鸡煲，以及「财源滚滚」鲍鱼花胶狮子头煲，均以滋补养颜的花胶及鲍鱼做主角。
大家乐考虑到不同顾客的需要，设计了一人及双人用套餐，满足不同家庭需要。顾客可选一位用的「马年如意套餐」，主菜可选鲍鱼花胶栗子炆鸡煲或狮子头煲，配搭红烧素翅、白饭及中国菜，只需$89。
如二人同行的话，可选$148的「马运亨通二人餐」，主菜于鲍鱼花胶栗子炆鸡煲或狮子头煲中二选一，另配红烧素翅2客、一碟叉烧、任选精选小菜一款，以及白饭2客及中国茶，非常丰富。
大家乐「团圆鲍鱼花胶盛宴」
- 供应日期︰即日起至另行通知
- 时段︰晚市
- 地点︰全线分店 ＞＞按此＜＜
- 备注︰小菜不包括口水鸡、烧味双拼及豉汁蒸鱼
2大连锁快餐店优惠 Chicken Factory／大快活
1. Chicken Factory︰$58叹金牌盐焗鸡
连锁快餐店Chicken Factory现正推出限时外卖优惠，其招牌「金牌盐焗鸡」仅售$58。新鲜出炉的盐焗鸡外皮金黄酥脆，肉质保持嫩滑多汁，咸香惹味。顾客凡购买盐焗鸡，即可以$12优惠价加配最多两款经典小食，选择包括碗仔翅、焗薯或烤杂菜。此项快闪优惠于每日下午2时半至6时半在指定分店供应，数量有限，售完即止。
2. 大快活︰晚市二人餐$138
为迎接马年，大快活推出一系列新春限定菜式。晚市时段供应的「富贵迎春二人餐」，售价为$138，包含脆鱼片海蚬粉丝煲、菠萝大虾咕噜肉，并配有炖汤及白饭。此外，下午茶时段则推出「新春黄金包」，外层香脆，内里松软。大快活会员购买该款包点可享专属折扣优惠。
