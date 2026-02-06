九龙香格里拉新出港式糖水系列！$58起叹木桶豆腐花/仙气杂果凉粉 爆红杜拜朱古力糯米糍都有

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

饮食
更新时间：15:29 2026-02-06 HKT
发布时间：15:29 2026-02-06 HKT

九龙香格里拉酒店大堂酒廊近年推出港式糖水，深受不少食客欢近，近日酒店宣布与本地人气品牌「甜入心」合作 ，推出限定联乘甜点系列，包括古法木桶豆腐花，食客可以自行用薄身浅勺「片」起豆腐花，另外「仙气」糖水系列以干冰特效上桌，带来视觉与味觉的双重震撼，今次更看准开心果热潮，推出爆红杜拜朱古力糯米糍，价钱$58起即可在五星级酒店环境叹糖水，性价比极高！

九龙香格里拉新出港式糖水系列！$58起叹木桶豆腐花/仙气杂果凉粉

九龙香格里拉大堂酒廊今次与本地品牌「甜入心」合作，推出6款全新港式甜品全，包括木桶豆腐花、仙气芒果布甸、仙气鲜杂果凉粉、仙气杨枝甘露以及两款人气口味的糯米糍。

当中，「木桶豆腐花」（$88）采用传统木桶盛载，即制豆腐花质感细腻、豆香扑鼻，食客可以自行用薄身浅勺片起豆腐花，并可选择倒入姜汁糖水或黄糖粉，暖心又暖胃，尤其适合冬日享用。

至于最吸睛的必数3款「仙气」系列糖水，包括仙气芒果布甸（$78） 、仙气鲜杂果凉粉（$78）以及仙气杨枝甘露（港币$78） ，全部以干冰形式呈现，上桌一刻云雾缭绕，带来视觉与味觉的双重震撼。芒果布甸选用菲律宾吕宋芒果打成幼滑布甸，加入花奶后香浓而不腻，味道清新；鲜杂果凉粉用上弹牙凉粉配多款时令鲜果，清爽解腻又色彩缤纷；经典杨枝甘露则保留芒果茸、西米、柚子肉与椰奶的黄金比例，酸甜平衡，入口顺滑，是港式糖水的必点代表。

必试爆红杜拜朱古力糯米糍 

另外，今次更看准开心果热潮，推出爆杜拜开心果朱古力糯米糍（$78） ，选用特级开心果制成香浓内馅，外层糯米皮软糯，坚果香气突出，口感层次丰富。结合传统港式糯米糍与西方朱古力元素；另外「长洲名物」芒果糯米糍（$58） ，包裹整块新鲜菲律宾吕宋芒芒果肉，果香四溢。

大堂酒廊「甜入心」限定联乘甜点系列 

  • 地点：九龙香格里拉大堂酒廊 
  • 日期：2026年2月2日起 
  • 时间：每日下午6时至零晨12时（最后点餐时间为晚上11时半） 
  • 电话 : (852) 2733 8740 
  • 电邮: [email protected] 
  • *堂食另加一服务费

