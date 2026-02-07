大家乐限时加餸优惠登场！$50叹足一斤咸香鸡 $10起加购鸡肾/鸡翼配红肠/葡挞

深受香港人喜爱的连锁快餐店大家乐，以方便快捷、价钱实惠的餐点而闻名，是许多家庭和上班族的用餐首选。即日起至3月2日，大家乐再度推出广受好评的「家餸外卖优惠」，鲜嫩咸香鸡仅售$50，为食客的晚餐餐桌轻松加添一道美味主菜。

大家乐再推斩料加餸优惠 $50叹足一斤咸香鸡

大家乐再推斩料加餸优惠，原只鲜嫩咸香鸡$50。

大家乐本次推出的「鲜嫩咸香鸡」仅售$50，严选足一斤重的优质鸡只，以传统调味精心炮制，鸡皮爽滑，肉质保持鲜嫩多汁，每一口都散发著恰到好处的咸香，滋味浓郁却不腻口，完美还原了地道的港式风味。若想省时方便，则可选择$56的「包斩」服务，回家后能立即开餐，非常适合生活节奏急速的都市人。

$10起加购鸡肾/鸡翼配红肠/葡挞

除了主角咸香鸡外，大家乐还提供多款加配选项，让顾客可以根据个人喜好，自由组合出一顿丰盛的晚餐。只需追加$12，即可换购口感弹牙的「惹味鸡肾」，或是经典的「卤水鸡翼(2只)/红肠」拼盘，为您的餐膳增添更多元化的卤水风味。

如果想搭配主食和甜品，也只需以$10的优惠价，加配「白饭拼糖水」各一碗，暖心又饱足。对于喜爱香脆甜点的食客，同样只需$10，便可换购两件新鲜出炉、蛋香浓郁的「葡挞」，为这顿丰富的晚餐画上完美句号。

大家乐「家餸外卖优惠」详情

2大连锁店斩鸡优惠 Chicken Factory/遇见小面

1. Chicken Factory $58盐焗鸡

Chicken Factory 近日推出外卖限定优惠，顾客以 $58 即可带走一只完整金牌盐焗鸡。刚出炉的盐焗鸡呈现诱人金黄色泽，外皮脆口香浓，内里鸡肉保持嫩滑多汁，入口满载盐焗特有的咸香鲜味，风味层次丰富。

2. 遇见小面脆皮鸡套餐$35起

来自内地的连锁面店「遇见小面」推出下午茶时段限定套餐，以$35起价钱供应「秘制脆皮半只鸡」。这款半只炸子鸡外皮炸至金黄酥脆，肉质鲜嫩且汁水丰盈，味道出色。套餐包括一款自选招牌粉面以及饮品，份量充足，性价比极高。

资料来源：大家乐 Café de Coral