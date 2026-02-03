茶餐厅餐包正确食法？广州男帮衬茶记早餐好奇求教 港网民列4大建议：钟意点食就点食！

茶餐厅一向是港人「医肚」之选，深受本地人及旅客喜爱。最近，一名来自广州的网民在社交平台发文，表示不时都会来港帮衬茶餐厅，而每次吃早餐时都会看到炒蛋及餐包的配搭，惟不清楚餐包的正确食用方法，遂决定向香港网民请教。帖文迅速引起热烈讨论，有网民整理4种常见食法，亦有不少人直言「其实冇乜分」、「钟意点食就点食！」即看下文了解详情。

广州男帮衬茶记早餐 好奇餐包「要点食？」 港网民列4大建议

近日，有一位来自广州的网民在Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」发文，表示自己经常在香港茶餐厅吃饭，又不时看到「餐包配蛋」的早餐配搭，对餐包的正确食用方法感好奇，于是决定向众多香港网民请教，「请教一下各位师兄，请问个餐包要点食？」

帖文引起网民热议，有人整理出4种常见的食法，「如果讲正统西餐礼仪的话，就是把面包手撕成可一口吃掉的大小，逐块沾牛油来吃；香港人一般是用餐刀将个包㓥开，跟住把牛油塞入去，之后用手拿著成个食；冇牛油的话，亦可以把炒蛋塞入去；有西式汤的话，沾汤吃也可。」该名网民补充，「不过这做法（沾汤吃）在正统西餐礼仪来说，是被视为不雅，但我觉得也不必理会，毕竟茶餐厅唔系乜嘢高级西餐厅，所以也没有必要依照礼仪作法。」

网民：钟意点食就点食！

与此同时，有不少网民表示茶餐厅没有讲究的餐桌礼仪，故此餐包也没有所谓的正确食法，随心即可，「只要你冇骚扰到人，冇人介意你点食」、「餐包文化系模仿西餐，但香港人其实唔理，茶餐厅也不会精心做餐包去展示工艺，想点食就点食啦」、「钟意点食就点食」、「其实冇乜分，有啲人夹落个包到，我自己照分开食，茶餐厅你想点食就点食」、「自由！自己钟意！重点系个包要靓！」、「其实冇规定，话明系茶餐厅，好随便㗎，随心食就得，一啲都唔需要讲究。」

图片及资料来源：Facebook@香港茶餐厅及美食关注组

文：Y