康得思酒店自助餐买1送1！人均$461起食北海道毛蟹/生蚝/铁板鹅肝 农历新年都适用

康得思酒店自助餐优惠｜康得思酒店The Place餐厅以高质素的自助餐闻名，食材新鲜且选择丰富。最近推出快闪买一送一优惠，今日（2月3日）晚上9时起经Klook平台预订，人均$461起即可享用奢华自助晚餐，包括北海道毛蟹、新鲜生蚝、铁板香煎鹅肝等高级食材，绝对是新春聚餐及庆祝的超值之选！

The Place自助晚餐任食北海道毛蟹＋多款冰镇海鲜 新春限定意头菜

康得思酒店The Place自助晚餐的海鲜区供应多款顶级冰镇海鲜，包括北海道毛蟹、加拿大开边冻龙虾肉、纽西兰生蚝、俄罗斯鳕蟹脚等，每日新鲜空运到港，保持最佳品质；热食区则提供多款经典烤肉选择，包括慢火烤制的美国黑安格斯牛肉、香草香料羊架、炭烧猪颈肉等，肉质嫩滑多汁，表面带有炭香，由厨师现场即席烹调，铁板区的香煎鹅肝同样不容错过。此外，还有各式海鲜热菜、亚洲风味炒饭与面食，以及丰富的沙律与前菜选择，照顾不同口味需求。

除了海鲜，The Place更以高级食材打造奢华体验。西伯利亚鲟鱼子酱颗粒饱满、带有独特奶油香气与微咸鲜味，是不少饕客的最爱。餐厅更提供特别礼遇：自助晚餐客人只需额外$79，即可加购10克西伯利亚鲟鱼子酱，搭配烤得香脆的面包片、米饼或布利尼薄饼，再加上酸忌廉与红洋葱碎，提升用餐格调。

为庆新春，餐厅由年初一至三供应多款意头菜，包括寓意吉祥的「发财捞起」、皮脆肉香的「鸿运烧猪」及软糯香甜的贺岁年糕。

康得思酒店自助餐买一送一 新春优惠详情 ＞＞按此预订＜＜

康得思酒店The Place自助晚餐现正推出新春快闪买一送一优惠，今日（2月3日）晚上9时经Klook平台预订。价格只需人均HK$461起（HK$922/2位，原价HK$1,680/2位），记得把握优惠。

【Klook 新春抵Deal - 快闪买一送一】 ＞＞按此预订＜＜

香港康得思酒店 - The Place