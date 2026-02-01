陶源酒家25折震撼优惠！$138叹金陵片皮鸭二食 午晚市同价

以高级粤菜闻名的「陶源酒家」，一向是商务宴客或家庭聚会的信心之选。最近，陶源酒家推出网购限定优惠，让食客能以意想不到的价钱，将餐厅的招牌名菜带回家中。原价超过五百元的「金陵片皮鸭二食」，现在只需透过AlipayHK「好赏买」平台，即可以$138的震撼价钱换购，折扣高达25折，绝对是近期最不容错过的餐饮优惠！

陶源酒家片皮鸭优惠 $138叹经典烤鸭两种食法

陶源酒家推出网购限定优惠，只需透过AlipayHK「好赏买」平台，即可以$138的震撼价钱换购原价超过五百元的「金陵片皮鸭二食」。

「金陵片皮鸭」是陶源酒家多年来深受食客爱戴的招牌菜式。厨师团队严选优质鸭只，以传统秘法烤制，成品色泽红润，油光亮泽，单是卖相已令人垂涎。这道菜最精华的部分在于其香脆的鸭皮，入口「卜卜脆」，鸭油丰腴而不腻。片皮鸭二食提供了两种截然不同的味觉享受：第一食是经典的「片皮鸭」，由师傅将最精华的香脆鸭皮连同嫩滑鸭肉片下，配以软糯的薄饼、清爽的青瓜条和京葱，再抹上特制的甜面酱一同享用，口感层次丰富，滋味无穷。第二食则是「鸭件斩件」，将余下的鸭肉斩件上碟，让您细尝鸭肉的原汁原味，无论是直接品尝或配搭白饭都同样滋味。

网购独享逾75%折扣 轻松为家庭饭聚加餸

这次的优惠诚意十足，原价$548的「金陵片皮鸭二食」，现在网购自取价仅为$138，折扣幅度超过75%，绝对是千载难逢的机会。此优惠仅限于AlipayHK手机应用程式内的「好赏买」平台独家提供，于AlipayHK搜寻陶源酒家，即可以优惠价 $138 购买片皮鸭二食，并于指定分店取货。无论是周末家庭乐，还是平日想为晚餐加一道豪华菜式，这个优惠都能让您以极亲民的价钱，为餐桌增添一道星级饭店水准的美味佳肴，省却了在家煮食的繁复工序。

陶源酒家片皮鸭优惠

网购优惠价： HK$138（原价 HK$548）

购买平台： 必须经由 AlipayHK App 内的「好赏买」平台购买

兑换方式： 只限外卖自取，不设堂食

兑换期限： 即日起至2026年2月28日（建议兑换前与分店确认）

外卖自取时间： 中午12:00至下午3:30；晚上5:30至晚上9:00

适用分店地址及电话：

湾仔分店： 湾仔菲林明道8号大同商场1至2楼（电话：2258 7688）

尖沙咀分店： 尖沙咀加连威老道98号东海商业中心地库1楼（电话：2366 0806）

旺角分店： 旺角豉油街118号仕德福酒店（电话：2770 8228）

重要条款细则：