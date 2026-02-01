WM酒店自助餐快闪买一送一！海味主题$377起 任食生蚝/燕窝/鲍鱼/花胶鸡煲

香港西贡WM酒店的自助餐向来备受食客追捧，近日酒店与旅游平台推出新春快闪买一送一优惠，让饕客以惊喜价享受一场奢华的海鲜自助晚餐。优惠将于今日（2月1日）中午12时正开抢，折后人均只需$377，便可尽情品尝即开生蚝、燕窝等多款环球美食，绝对是美食爱好者不容错过的体验。

2月1日12nn开抢

【WM酒店自助餐快闪买一送一】自助晚餐｜即开生蚝

>>按此预订<<

西贡WM酒店自助餐买一送一优惠！$377起叹奢华燕窝/海鲜buffet

这次买一送一优惠的主角，正是西贡WM酒店咖啡厅广受好评的「珍馐燕会自助晚餐」。食客甫进餐厅，即可被丰盛的冰镇海鲜区所吸引，当中包括每日新鲜直送的即开生蚝、鲜甜海虾、冰镇海鲜及各款刺身，为盛宴掀开序幕。前菜更见矜贵，大厨以燕窝入馔，炮制出燕窝三文鱼青柠慕斯配芝士条、香煎凤尾虾伴燕窝芒果汁等精致开胃菜。

而最令人期待是每位客人均可享用一客香气四溢的蒜蓉牛油焗鲜鲍鱼，以及无限量供应的鲍汁炆鱼肚花胶鸡锅，每一口都是极致享受。而热荤选择同样精彩，有手打鲜龙虾汁带子鲍鱼阔条面及海参墨鱼仔墨汁意大利饭，以及即煮区的串烧、天妇罗亦是即点即炸，保证新鲜热辣。最后，甜品师傅特别设计了一系列以燕窝为主题的甜品，如燕窝杏仁朱古力果挞及燕窝柑橘朱古力蛋糕、燕窝开心果白朱古力脆脆蛋糕等，为这场华丽的自助餐体验，划上甜蜜完美的句点。

另外于2月17日至19日，即大年初一至大年初三期间，WM咖啡厅会推出马年新春自助晚餐，精选美食包括贺年鱼生捞起、上汤龙虾蟹肉伊面，以及每位成人尊享佛跳墙一客。多款节日甜品亦会登场，如柑橘朱古力蛋糕、草莓红桑子蛋糕、车厘子白朱古力蛋糕、黑白芝麻蛋糕及红豆椰汁糕，让大家细味甜蜜，共庆新岁喜悦。

优惠价︰$754（人均$377；原价$1,382）

优惠开售日子：2月1日12nn起至2月14日

用餐日期：2月2日至3月31日

WM酒店自助餐优惠