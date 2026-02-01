麦当劳全新抵食优惠！$10/2青花椒味鸡翼 1方法即享 全新KITKAT 开心果芭菲$14

连锁快餐店麦当劳每星期都会推出不同惊喜优惠予食客，而下星期麦当劳App会推出新一轮的「Value Monday」优惠活动，带来极具吸引力的加配选项，包括购买任何超值套餐，只需加$10即可享两件开运青花椒味鸡翼，即睇内文优惠详情！

麦当劳新一轮限时优惠！买套餐即享$10/2只青花椒味鸡翼

由2月2日至2月8日期间，无论是到餐厅柜台或自助点餐机点餐，或是经麦当劳App购买任何超值套餐，如巨无霸、板烧鸡腿饱或芝士安格斯套餐等，结账时即可以$10的震撼价额外加购两只香气四溢的「开运青花椒味鸡翼」。这款鸡翼是新春招财福堡系列的新成员，选用正宗川蜀青花椒秘制腌料炮制，外皮酥脆，内里嫩滑多汁，每一口都散发著椒麻与鲜香，回味无穷。

除加配优惠外，麦当劳亦准备了两款超值套餐供大家选择，包括全新推出的开运青花椒味鸡翼4件套餐，以及招财牛堡套餐，只需$39即可享用。此外，早餐时段亦有醒晨超值选全新推介，包括$29的枫糖班戟烟熏烟肉蛋汉堡配饮品，以及$23.5的烟肉蛋汉堡配饮品，更可选配McCafé热即磨黑咖啡细杯装，为新一天注入满满元气。

全新KITKAT开心果芭菲 优惠价$14

甜品站方面，除了人气大热的「 KITKAT开心果味新地系列」 外，即日起更加推全新App优惠，顾客可以$14购买原价$17的「KITKAT 开心果芭菲」，以浓郁KITKAT开心果威化味新地，搭配日本直送 KITKAT 72%黑朱古力威化、开心果碎及浓厚朱古力酱，一次过叹四重滋味。

麦当劳第五周Value Monday优惠

资料来源︰McDonald's