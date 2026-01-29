中环新晋居酒屋 「玖钺食堂」！ 日厨主理高质关东煮 必吃自家制莲藕糕＋日本第一洋葱  

乍暖还寒的日子，有些食物总令人念挂在心头。日本的关东煮，大概是其中一样，冒著热烟的格仔铁盘，浸在出汁的鱼糕蔬菜，来一杯生啤，确实令人舒心。在香港，做关东煮的专门店，屈指可数，幸好最近又添一家——中环「玖钺食堂」，小店由日本大厨主理，关东煮既有时令日本蔬菜，亦不乏自家制款式，颇有诚意。

中环关东煮专门店 「玖钺食堂」 资深日厨主理

不过，小店开业后，首先红起来的却不是它的关东煮，而是它的日籍大厨江藤先生（Eto San），由于他光头的亲切模样，笑起来时瞇起的眼睛，像极了日本卡通里的和蔼爷爷，让他顿时成为店子的生招牌。不过，江藤先生来头也不少，料理功底扎实，出身于传统日本料理店，并先后于京都、福冈及宫崎等地深造超过20年。来港23年，也先后主理过几间有口皆碑的居酒屋和鳗鱼专门店。

关西风格淡丽清雅出汁

他做的关东煮，走的是关西风格，与汤色较深、味道浓郁的关东风不同，出汁以大量顶级昆布、木鱼花、盐及薄口酱油每日熬制，确保汤头清澈不浊。味道淡丽清雅。餐厅更效仿日本传统鳗鱼店传承酱汁的做法，自开业以来保留同一锅汤底，每天加入新鲜熬煮的汤头，让汤底随时间吸收食材精华，味道愈发醇厚清甜。

必试推介：自家制关东煮与限量「第一」洋葱

关东煮菜单很丰富，超过20款关东煮选择，令人花多眼乱。笔者建议，不妨主攻江藤先生自家制的款式，如莲藕糕（$58），用新鲜莲藕刨丝制成，糕体浸在鲜味出汁中，入口软糯清甜，啖啖鲜香，令人吃不停口。另一款「飞龙头」($30)，也就是炸豆腐丸子，将木棉豆腐混合红萝卜、香菇、昆布丝炸成，再放在出汁中煮至入味，口感丰富，有脆有嫩，既有蔬菜的鲜爽，也有豆腐的软滑。

另外淡路岛洋葱也是必吃，据说是「日本第一洋葱」，要花三日浸煮入味，因此每日限量。入口甜度高，软滑得几乎不带一丝纤维，洋葱的甜，出汁的鲜，一口尽收。

除了招牌关东煮，江藤大厨亦设计了多款佐酒小食。其中「味噌牛肉牛筋煮」（$138）最过瘾，以关东煮汤底加入味噌，即叫即煮，主料加入牛肉与牛筋，风味浓郁，佐酒一流。

玖钺食堂

地址： 中环歌赋街9号

营业时间：星期二至日：中午12时至下午3时；晚上6时至10时（逢星期一休息）

电话： 9848 2348

