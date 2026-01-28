长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?

长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）最新金额｜为了支援一众长者的生活所需，政府设有「公共福利金计划」，当中包括「长者生活津贴」（俗称「长生津」）及「高龄津贴」（俗称「生果金」）两大福利。两者在申请年龄和资格上各有不同，其中「生果金」更不设资产审查，只要年满70岁便可申请。

根据最新消息，社会福利署已建议由2026年2月1日起，将各项津贴金额划一上调2.2%。为此，《星岛头条》特别为各位长者，详细整理了「长生津」与「生果金」的最新资讯，内容涵盖最新金额、资产限额、申请资格、离港规定、所需文件及发放安排等，务求让您一篇在手，全面掌握所有详情，轻松领取应有的福利保障。

长生津／生果金齐齐加！2026年长者生活津贴有望加至$4,345

政府辖下社会福利署已按惯例提出建议，计划调整「长者生活津贴」（长生津）及「高龄津贴」（生果金）的金额。 (资料图片)

因应过去一年的物价变动，政府辖下的社会福利署已按惯例提出建议，计划调整多项公共福利金计划的金额。是次调整方案建议划一上调2.2%，并已于1月26日正式提交立法会进行审议。

根据建议，「生果金」有望由目前的$1,640增至$1,675，「长者生活津贴」亦会从现时的$4,250调升至$4,345。 年度 高龄津贴（生果金） 长者生活津贴（长生津） 加幅 2024年 $1,620 $4,195 / 2025年 $1,641 $4,250 1.3% 2026年 $1,675（待定） $4,345（待定） 2.2%

新例暂定二月生效 将不设「空窗期」

政府建议，新的津贴金额于2026年2月1日开始实施。若方案顺利获立法会财务委员会批准，即使是在2月1日之后才获通过，增加的金额亦会从该日起计算，并一次过补发差额。

政府长者津贴2026｜生果金／长生津有甚么分别？

生果金、长生津在申请年龄、资格和资产要求上各有不同，长者可根据自身情况，了解哪项福利更适合自己。

高龄津贴（俗称「生果金」）与长者生活津贴（简称「长生津」）虽然都是为长者而设的福利，但两者在申请资格上有著明显的分别。简单来说，「生果金」的申请门槛较为宽松，而「长生津」则主要为有经济需要的长者提供支援。

项目 高龄津贴 (生果金) 长者生活津贴 (长生津) 申请年龄 70岁或以上 65岁或以上 资产审查 无须，不论经济状况如何，均可申请 需要，申请人必须符合指定的入息及资产限额 主要目的 为年长市民提供额外补贴，以应对年龄增长带来的需要 集中资源，为有经济困难的长者提供生活上的补助

1. 甚么是高龄津贴（生果金）？

无须经济审查的长者福利

「高龄津贴」就是大家常说的「生果金」，旨在为70岁或以上的香港居民，提供每月现金津贴，以应对年长所引致的额外生活所需。申请「生果金」的一大特点是，长者完全无须接受经济状况审查，不论收入与资产多少，只要符合年龄和居港要求便可申请。

2. 甚么是长者生活津贴（长生津）？

为有经济需要的长者提供生活补助

「长者生活津贴」（坊间多称为「长生津」）是政府的一项社会保障措施，专为年满65岁、有经济困难的香港居民而设。这项福利的资金全由政府拨款，长者无须预先供款。申请人只要收入及资产不超过指定限额，便可每月领取这笔特别津贴，以补助生活开支，改善生活质素。

3. 长者可否同时申请「生果金」与「长生津」？

长者在申请福利时请注意，两项津贴不可同时领取，长者只能二选一。

各位长者需要留意，高龄津贴（即「生果金」）与长者生活津贴（「长生津」）是不能够同时领取的。在申请时，您只能按照您的个人情况，选择领取其中一项津贴。

以下有两个生活化的简单例子，可以更容易理解在现实情况下，该申请「生果金」还是「长生津」。

个案一：陈伯应申请「生果金」

陈伯今年75岁，身体健康，与家人同住。他虽然已经退休，但因为早年有些积蓄，加上子女亦会给予家用，所以他的资产超过了「长生津」的限额。

选择： 在这种情况下，陈伯应该申请「生果金」。

原因： 因为「生果金」没有资产审查，只要年满70岁便可申请。即使陈伯的资产较多，亦不影响他的申请资格。

个案二：李婆婆应申请「长生津」

李婆婆今年66岁，是一位独居长者。她没有太多储蓄，每月只靠少量积蓄和子女微薄的家用应付日常开支，生活比较困难。她的总资产并没有超过政府规定的限额。

选择： 李婆婆应该申请「长生津」。

原因： 因为李婆婆年满65岁，而且经济状况符合「长生津」的入息和资产要求。虽然她要等到70岁才能申请「生果金」，但「长生津」现时已能为她提供更高金额的津贴，以解燃眉之急。

长者生活津贴2026申请教学｜资产审查/年龄要求/离港限制要求/退休三宝

1. 申请「长生津」有何资格？ 四大条件要符合

要成功申请长者生活津贴（「长生津」），申请人必须同时符合以下四项基本资格：

要成功申请长者生活津贴（「长生津」），申请人必须同时符合以下四项基本资格

年龄要求 ：

必须 年满65岁



： 必须 居港年期 ：

您必须已成为香港居民 最少七年 。同时，在提交申请前的 过去一整年 ，必须 连续居住在香港 。如果在申请前的一年内，曾短暂离开香港，只要离港总日数 不超过90天＊ ，仍会被视为符合「连续居港一年」的规定。



： 您必须已成为香港居民 。同时，在提交申请前的 ，必须 。如果在申请前的一年内，曾短暂离开香港，只要离港总日数 ，仍会被视为符合「连续居港一年」的规定。 经济状况：

个人或夫妇的 入息及资产总额 ，均 不能超过 政府所订的限额。详细限额参考下文「最新资产及入息上限列表」。



个人或夫妇的 ，均 政府所订的限额。详细限额参考下文「最新资产及入息上限列表」。 未领取其他特定福利 ：

在领取「长生津」的同时，您 不能 同时领取以下任何一项福利： 高龄津贴（生果金） 伤残津贴 综合社会保障援助（综援）



： 在领取「长生津」的同时，您 同时领取以下任何一项福利：

＊长生津离港限制放宽：

社会福利署于2023年9月更新了长者福利的申请规定，特别放宽了有关申请前的离港日数限制。以往，长者在申请津贴前的过去一年内，最多只能离开香港56天。在现时安排之下，这个期限已正式延长至90天。政府表示，放宽限制是为了方便经常需要往返内地，特别是居住在大湾区城市的香港长者。

2. 长生津2026｜最新资产及入息限额

申请长者生活津贴时，需要计算「入息」和「资产」是否超出限额。以下将详细解释两者的计算方法，以及哪些项目包括在内，哪些可以豁免。

长者生活津贴最新的资产及入息上限如下：

申请人类别 资产总值上限 每月总入息上限 单身长者 $406,000 $10,770 长者夫妇 $616,000 $16,440

*上述限额由2025年2月1日起生效。

长生津「入息」点样计？

「入息」指的是您每月持续收到的收入。

以下项目会被计入「入息」：

工作收入： 包括薪金、佣金、奖金，以及做小生意或散工等赚取的收入。

退休金及长俸： 每月收取的固定退休金。

租金收入： 将物业出租后，扣除差饷、地租等开支后的净收入。

年金收入： 无论是经由香港年金公司或坊间保险公司购买的年金，每月发放的款项都会计作入息。

以下项目「不会」被计入「入息」：

子女或亲友给予的家用。

透过「安老按揭」及「保单逆按」计划每月收取的款项。

温馨提示：

虽然亲友的家用和逆按揭的款项不计入「入息」，但如果您没有把这些钱用掉，而是储蓄起来，那么累积的金额便会被视为「资产」计算。

长生津「资产」又点样计？

「资产」指的是您拥有的财产和储蓄，不论这些资产是在香港、澳门、内地还是海外，都需要计算在内。

以下项目会被计入「资产」：

土地及非自住物业： 您和配偶名下，但并非用作主要居所的物业、铺位、车位等。

现金及储蓄： 包括港币及外币存款。

投资项目： 股票、债券、基金、公司的股份等。

商业用车辆： 用作投资之的士、小巴及其牌照。

金条、金币 等。

强积金（MPF）：年满65岁后，保留在强积金户口内的退休权益会被计算为资产。

以下项目「不会」被计入「资产」：

一个自住物业： 您和配偶现时作为主要居所的住宅物业及其附属的自用车位，不论价值多少，都不会计算在内。

将来自用的骨灰龛位 。

保险计划的现金价值。

关于强积金（MPF）的特别说明：

如果您或配偶 已满65岁 ，户口内由强制性供款及可扣税自愿性供款所累积的款项，会被计入「资产」。

如果您的配偶未满65岁，他/她户口内的强积金（强制性供款及可扣税自愿性供款部分）则暂时不用计算为家庭资产。

3. 申领「长生津」后，政府会否再资产审查？

社会福利署会定期覆检个案，并与银行等机构核对资料，以确保受惠长者仍然符合资格。

即使成功申请并开始领取长者生活津贴，社会福利署仍会定期对个案进行覆检，以确认受惠长者是否继续符合领取津贴的资格。这项措施旨在确保公共资源能公平地分配给有需要的人士，并防止津贴被滥用。

社署会按需要，与其他政府部门、银行及相关机构交换资料。受惠长者本人，或代为处理津贴的亲友，都有责任配合署方的审查工作。所有「长生津」个案将会以六年为一个周期进行覆检，当中包括：

覆检方式 形式 频率 全面覆检 职员或会邀请长者到办事处会面，必要时更会进行家访，作较详细的资格评估。 每六年一次 邮递覆检 主要透过邮寄文件的方式，让长者更新及确认资料。 每六年一次

4. 如何申请长生津？申请方法懒人包

您可以按自己方便的方式，透过以下任何一种途径提出申请：

温馨提示：

不论您用哪种方法，社会福利署收到申请后，都会有专责职员主动联络您，并安排会面，协助您完成余下程序。

5. 申请长生津所需文件

递交申请表时，请附上以下文件的副本：

您的身份证明： 香港身份证

所有旅行证件（例如：护照、回乡证） 您的银行户口资料： 用以发放津贴的银行存折第一页，或最近期的银行月结单，上面需要清楚显示您的姓名及户口号码。 配偶／同居伴侣的身份证明（如适用）： 其香港身份证

6. 资产「超标」又想申请长生津？利用「退休三宝」转移

将超出限额的资产，转化为政府认可的退休产品，既可合法地降低帐面资产，又能即时增加每月现金收入，让退休生活更添保障。

对于部分退休长者来说，他们可能拥有一些积蓄或物业，令其总资产刚好超过申请长者生活津贴（「长生津」）的上限，处于「不上不下」的尴尬位置。其实，只要善用香港按揭证券有限公司推出的「退休三宝」，便有机会解决这个难题。

甚么是「退休三宝」？

「退休三宝」是指以下三种专为长者设计的财务安排：

安老按揭计划 (俗称「逆按揭」) 保单逆按计划 香港年金计划

「退休三宝」如何帮助申请「长生津」？

这三项工具的关键作用，在于它们可以改变您资产的计算方式：

退休产品 如何影响「长生津」资产审查？ 安老按揭 您用自住物业作抵押的安老按揭；每月收取的年金不会计入「入息」。 保单逆按 您的人寿保单的现金价值，可获豁免计算资产；每月收取的年金不会计入「入息」。 香港年金 您用作投保的整笔保费，可获豁免计算资产。（但每月发放的年金会计入「入息」）

简单策略：将「超额」资产变为「豁免」资产

最直接的方法是，如果您的资产只是略高于「长生津」的上限，您可以考虑将超出的那部分资金，用来一笔过投保「香港年金计划」。

例子： 假设单身长者的资产上限是40万元，而您有45万元资产。您可以将其中5万元或以上投保年金。

这样做的好处是：

即时降低资产： 您的帐面资产会立刻降至40万元以下，符合申请「长生津」的资格。 创造双重收入： 成功申请后，您除了可以每月领取「长生津」，还能同时从年金计划中，每月获得一份额外的稳定收入，有效增加您手头上的现金流，让退休生活过得更为松动。

7. 「我有车有楼、仔女又俾家用，可以申请『长生津』吗？」

以下透过两个生活实例，为您拆解关于自住物业、私人座驾及子女供养对申请资格的影响。

个案一：黄伯 — 「我有楼又有车，合资格吗？」

黄伯今年68岁，与太太同住于一个自己名下、没有按揭的单位。他还拥有一部私家车，平日用作代步。此外，他和太太的储蓄合共约有30万元。

分析：

自住楼： 由于黄伯的单位是自住物业，根据规定，这层楼的价值完全无须计算在资产内。 自用车： 作为日常代步的私家车，一般不视为投资工具，因此亦无须计入资产。 其他资产： 黄伯和太太的总资产是30万元的储蓄，远低于夫妇资产上限（$616,000）。

结论： 可以申请。 只要黄伯的家庭总入息不超过上限，即使他有车有楼，也完全符合申请「长生津」的资格。

重点： 申请「长生津」时，只有一项自住物业和自用车辆是可以豁免计算的。但如果您拥有第二个物业（例如用作收租）或投资用的车辆（例如的士），它们的价值便需要计入资产总额。

个案二：张婆婆 — 「仔女好乖，每月俾家用，会唔会影响申请？」

张婆婆是单身长者，没有工作，每月依靠孝顺的子女给予$8,000作为生活费。她将部分家用储蓄起来，目前银行存款约有15万元。

分析：

子女家用： 根据规定，由子女或亲友给予的金钱援助，不会被计算为「入息」。所以，张婆婆每月收到的$8,000家用，并不影响她的申请资格。 个人资产： 张婆婆的资产是她积蓄下来的15万元存款，这个数额远低於单身长者的资产上限（$406,000）。

结论： 可以申请。 子女供养本身不会影响「长生津」的申请，关键在于长者自身的总资产是否超过限额。

重点： 虽然家用不计入「入息」，但如果长年累月将大部分家用储蓄起来，令个人总资产超过了限额，届时便会失去领取「长生津」的资格。

高龄津贴（生果金）2026｜申请资格/年龄要求/最新离港限制

不合资格申请「长生津」？70岁长者可改领「生果金」。

如果您因为资产超出上限等原因，而未能符合申请长者生活津贴（「长生津」）的资格，其实无需灰心。只要您年满70岁，便可以考虑申请另一项无需经济审查的福利——高龄津贴，也就是大家常说的「生果金」。

1. 生果金申请资格／要求

申请「生果金」的基本资格如下，条件相对简单：

年龄要求：申请人必须年满70岁或以上。 居港总年期：您必须已成为香港居民最少七年。 申请前连续居港：在您正式递交申请表当日之前的过去一整年，您必须连续居住在香港。

特别说明： 即使您在该年内曾短暂离开香港，只要离港的总日数不超过90天，仍然会被视为符合「连续居港」的规定。

2. 生果金资产审查

毋需资产审查

申请「生果金」最大的优点，就是不设任何资产或入息审查。无论您拥有多少储蓄、物业或收入，都不会影响您的申请资格。

3. 生果金居港要求/离港限制 2类人不能申请

「生果金」最大的好处是申请时完全不用计算资产或收入，非常容易申请，但仍有几项规定需要留意。

除了年龄和居港要求外，您还必须符合以下条件：

领取津贴期间要留在香港： 在您成功申请并开始领取「生果金」后，您必须在香港居住。不过，政府设有「离港宽限」安排，只要您不是长期离开、总日数不超过90日，一般不会影响津贴发放。

不可同时领取其他福利： 您只能在众多社会福利中选择一项。如果您正在领取「生果金」，便不能同时领取长者生活津贴（长生津）、伤残津贴或综合社会保障援助（综援）。

并非在囚或被羁留： 申请人不能是正在监狱服刑或因任何原因被合法羁留的人士。

并非以定居为目的留港的人士：例如旅客、外地输入的劳工等，都不符合申请资格。

特别情况：

如果您在申请前的一年内，因为到外地工作或看病等特殊理由而需要离开香港，只要您能提供充足的证明文件，社会福利署可能会酌情处理，豁免计算您的部分离港日数。

4. 申请「生果金」要准备甚么文件？

递交申请表时，请一并附上以下证明文件的副本，可让您的申请过程更为顺畅。

身份及年龄证明：

香港身份证是必要的。如有需要，职员也可能请您提供其他文件，如出生证明书等，以核实您的年龄。 个人银行户口证明：

您需要提供用作收取津贴的个人银行户口证明。可以是银行存折的第一页，或是最近期的银行月结单，上面必须清楚显示您的姓名及户口号码。



特别注意：用于领取「生果金」的必须是个人户口，联名户口（例如您与配偶或子女联名的户口）并不适用。 过去一年的离港纪录：

您需要提交所有旅游证件（例如：护照、回乡证等）的副本。副本内容需包括印有您个人资料的页面，以及载有您在申请前过去一年内所有出入境盖印的内页。这份文件是为了协助署方核实您是否符合「申请前连续居港一年」的规定。

5. 如何申请「生果金」？5大途径任拣

当您年满70岁，或在70岁生日前的一个月内，便可以透过以下任何一种方式，向社会福利署提出申请：

网上电子表格（适合「智方便+」用户）



如果您已登记「智方便+」并启用了数码签署功能，可以直接在网上填写及递交申请表，无须亲身前往办事处。网上表格 >>按此<<

下载表格后邮寄／亲身递交



您可以先在网上下载「公共福利金计划申请表」（按此下载），在家中填妥。然后，连同所需文件的副本，一并邮寄或亲身交回您住址所属的社会保障办事处。

亲身前往办事处



您亦可以选择亲自，或委托亲友，直接前往住址所属的社会保障办事处，由职员协助办理整个申请手续。

先联络，后跟进



如果您想先作初步查询或不便出门，可以先透过电话、传真或电邮等方式联络社会保障办事处，表达您的申请意愿。署方收到您的讯息后，会有专责职员主动联络您，并协助您完成余下的申请程序。

经由机构转介



您也可以请其他政府部门（如房屋署）或非政府机构（如长者地区中心、家庭服务中心的社工）为您转介申请。



「长生津」及「生果金」发放须知

当您成功申请长者生活津贴（「长生津」）或高龄津贴（「生果金」）后，接下来的发放安排如下：

津贴如何计算及发放？

起计日期： 津贴的金额会由社会福利署（社署） 正式收到您申请当日 开始计算。

如果是经由其他机构转介，则会以 申请日期 或 转介日期 为准（以较后的日期计算）。

即使审批需要时间，署方之后也会补发由起计日起的所有应得津贴，确保您不会有任何损失。 发放方式： 津贴会 每月一次 ，准时地 自动转帐 到您在申请时所指定的银行户口。

在非常特殊的情况下，社署也可以作出特别安排，直接以现金形式将津贴送到您手上。

如果我需要暂时离开香港，会影响长生津/生果金吗？

这是一个许多长者都关心的问题。根据现行规定，政府设有「离港宽限」，具体安排如下：

只要您在一个「付款年度」内， 在香港居住的总日数合共不少于60天 ，便 可以领取全年的津贴 。

换句话说，只要符合上述留港60天的基本要求，您在同一个年度内，最多可以离开香港长达305天（若该年是闰年，则为306天），而不会影响您领取全年津贴的资格。

只要符合以上简单规定，无论是去旅行、北上消遣，还是到外国探亲，均不会影响您领取全年的「长生津」或「生果金」。

这里有两个生活化的例子，为您解释在领取津贴期间，短暂离开香港的具体情况：

个案一：李伯伯 — 「我钟意周围去旅行，会唔会无钱收？」

李伯伯是一位退休人士，身体壮健，最喜欢和朋友四处旅游。他差不多每两个月就会北上小住半个月，一年加起来有三、四个月不在香港。

分析：

关键规定： 政府的要求是，只要在一个付款年度内， 在香港住满60天 ，便可领取全年津贴。

计算离港日数： 即使李伯伯一年有4个月（约120天）不在香港，他仍然有大约8个月（超过240天）的时间居住在香港，远远超过了最少的60天要求。

他离开香港的总日数（120天）也远低于305天的上限。

结论： 完全不会有影响。 只要李伯伯确保自己每年在香港的居住时间加起来有60天或以上，无论他去旅行多频繁，都可以照常领取全年的津贴。

个案二：陈婆婆 — 「个女喺外国生BB，我想过去帮手坐月，津贴会唔会被Cut？」

陈婆婆的长女移居了加拿大，最近诞下麟儿，希望陈婆婆能过去帮忙照顾初生婴儿和「坐月」，预计需时约三个月。陈婆婆担心一旦离港这么久，会被取消领取「生果金」的资格。

分析：

离港原因： 无论您离港的原因是探亲、旅游还是其他私人理由，审批的标准都是一样的。

计算离港日数： 陈婆婆到加拿大三个月，大约是90天。这90天远低于305天的离港上限。

计算留港日数： 在该年度余下的9个月时间里，陈婆婆都会在香港居住，同样远超60天的留港规定。

结论： 请放心，津贴不会受影响。 这种情况十分普遍，只要您不是打算永久离开香港，只是暂时离港协助家人，津贴的发放是绝对不会被中断的。

有关长生津/生果金的查询方法：

想亲身办理申请手续，或直接向职员查询？长者可以前往您住址所属的社会保障办事处，由职员协助您办理高龄津贴（「生果金」）或长者生活津贴（「长生津」）的申请。

社会福利署在全港多区都设有办事处，方便各位长者。各区办事处的开放时间、地址及电话如下：