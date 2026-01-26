连锁快餐店外卖加餸优惠！枝竹羊腩煲$99+红烧猪手$38 一连3日限时供应

深受大众欢迎的连锁快餐店一粥面，向来是许多人解决正餐或下午茶的热门选择。一粥面日前宣布推出限时外卖快闪优惠，当中包括人气冬日暖身菜式枝竹羊腩煲及红烧猪手，低至半价即可带回家，最适合在微凉天气中品尝。

一粥面限时外卖优惠！半价叹枝竹羊腩煲 送唐生菜

一粥面推出限时外卖快闪优惠，一连3日枝竹羊腩煲及红烧猪手低至半价。

天气转凉，没有甚么比一锅热腾腾的煲仔菜更暖心暖胃。一粥面这次推出的快闪优惠主角，就是一磅装的枝竹羊腩煲，选用肥瘦适中的羊腩，以秘制酱汁焖煮至肉质软腍入味。优惠羊腩煲更贴心附送一份唐生菜，让食客在品尝浓郁羊腩的同时，也能以蔬菜平衡口感。由1月28日至30日期间，原价$198的枝竹羊腩煲现以$99的半价优惠即可享用，性价比极高。

除暖身的羊腩煲，一粥面亦同步推出另一款极受欢迎的经典小菜。红烧原只猪手以传统方法炮制，焖煮至外皮软糯，而肉质则保持鲜嫩多汁。浓郁的红烧酱汁咸香带甜，层次丰富。无论是作为佐饭小菜，还是额外加餸，都是绝佳的选择。原价$58的红烧猪手现以优惠价$38即可换购，非常划算。

一粥面外卖优惠

2大连锁快餐店优惠 大家乐/大快活

1. 大家乐︰推$34超值早餐 有牛扒配炒面

连锁快餐店大家乐近日推出全新早餐优惠，顾客可以$34享用一份包含香煎牛扒、肠仔及港式炒面的套餐。这份早餐以份量十足的香煎牛扒为卖点，配上经典的惹味肠仔和提供饱足感的炒面，组成中西合璧的早餐组合。套餐亦附送港式奶茶、咖啡或冻饮等饮品，让顾客以丰盛的餐点开始新的一天。

2. 大快活︰App限时优惠 一连5日全单8折

连锁快餐集团大快活推出快闪折扣，由即日起至1月30日，会员凡使用其官方手机App点餐，无论堂食或外卖，结账时均可享8折优惠。优惠适用于早、午、茶、晚市时段，大部分套餐及单点项目如煲仔饭及咖喱系列等均适用。惟需注意，此折扣不适用于零售产品、千层花型蛋挞、部分茶市及晚市套餐、盆菜与派对美食。

资料来源︰一粥面、大家乐 Café de Coral、大快活 Fairwood