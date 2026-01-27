朗廷酒店自助晚餐买1送1！任食生蚝/龙虾人均$473起 叹金汤鲍鱼花胶/煎鸭肝

尖沙咀朗廷酒店The Food Gallery以现代时尚环境和即席烹调环球美食闻名，供应丰富海鲜、烧烤和精致甜品自助餐，深受本地食客和旅客喜爱。最近，餐厅与旅游平台Klook合作推出买一送一优惠，「珍馐百味」自助晚餐二人同行只需$946（人均$473），大叹即开生蚝及波士顿活龙虾等，性价比极高，适合新年聚餐或庆祝场合。

朗廷酒店自助餐优惠！任食生蚝/波士顿龙虾/煎鸭肝

尖沙咀朗廷酒店The Food Gallery近日推出「珍馐百味」自助晚餐，供应多款时令海鲜、惹味烧烤、精致美食及诱人甜品。其中，尤其以海鲜区最受欢迎，即开生蚝新鲜肥美，肉质爽脆，直接享用或配柠檬更添风味；波士顿活龙虾配蒜香葱油，虾肉厚实弹牙，蒜香浓郁；中式热盘则有金汤海参鲍鱼扣花胶，浓郁滋补，适合养生食客；香煎鸭肝配烤牛油多士及芒果沙沙，鸭肝外脆内嫩，芒果酸甜平衡油腻，带来法式风情。

除此之外，自助餐同时提供多款美食，如烤乳猪卷皮脆肉嫩，油香四溢；西班牙海鲜饭米粒饱满，汤汁浓郁入味，呈现地道风味。至于甜品方面亦有不少选择，有红桑子64%朱古力蛋糕、法式焦糖炖蛋、法式可丽饼、巴斯克芝士蛋糕、杂梅千层酥等，为丰盛晚餐画上完美句号。

尖沙咀朗廷酒店The Food Gallery推出自助晚餐优惠，由2026年1月27日中午12时起至2月2日经Klook平台预订，即可享买1送1优惠，二人同行$946（人均$473起，原价$1,734/2位），适用日期为2026年1月28日至2月28日。

朗廷酒店The Food Gallery自助餐买一送一优惠