澳门上葡京自助山快闪买一送一！午市自助餐$197/位叹生猛海鲜 晚市自助餐另送任食火锅88折！

饮食
更新时间：11:49 2026-01-26 HKT
发布时间：11:49 2026-01-26 HKT

到澳门食Buffet 必会提起它的名字：上葡京综合度假村的「自助山」，自助山以其独特的亚洲美食市集风格，一直深受食客欢迎。今日(26日)旅游平台 KKday 突发推出自助山震撼快闪优惠，其中最吸引的莫过于自助午餐「买一送一」，折后每位仅需港币$197，这口价可谓前所未见，有意过大海的朋友不妨留意留意。

澳门上葡京自助山买一送一！午市自助餐 叹尽冷盘海鲜+烧烤 人均$200有找！

对于海鲜爱好者来说，「自助山」的午市自助餐绝对不容错过。优惠期间，食客能以人均不足二百元的价格，享用多达八款人气冷盘海鲜，从鲜甜的虾只到饱满的青口，搭配时令刺身与精致的寿司卷物，带来极致的海洋风味。除了琳瑯满目的海鲜，餐厅更提供多款香浓惹味的东南亚地道美食，例如充满药材香气的新加坡肉骨茶、炭火香气十足的马来西亚沙嗲烤肉串，以及风味独特的印度羊肉卡巴，让您的味蕾穿梭于亚洲各地。

【KKday 快闪｜买一送一】自助午餐（>>预订按此<＜

  • 优惠价： HK$394/两位 (平均 HK$197/位)
  • 原价： HK$394/位

全新晚市 增设任食四川麻辣火锅 专享88折

晚市方面，「自助山」因应冬日时节，迎来升级，推出了无限量任食火锅，为冬日带来暖意。食客可品尝自助餐美食之余，更可从三款精心熬制的汤底中选择，包括香辣过瘾的「四川麻辣火锅汤底」、温润滋补的「滋补药材鸡汤」以及酸甜开胃的「鲜番茄猪骨汤」。搭配生猛海鲜、顶级肉类拼盘、杂锦丸子及时令蔬菜，无论是朋友聚餐或家庭乐，都能大快朵颐。晚市自助餐提供限量88折优惠，更可叠加使用澳门餐饮优惠码，享受满额再减的双重折扣，让这场火锅盛宴更显超值。

澳门上葡京自助山买一送一优惠详情及预订方法

  • 优惠方案： 澳门上葡京酒店｜「自助山」餐厅自助餐
  • 预订网址： 按此连结
  • 优惠预订期： 2026年1月26日中午12:00至2月1日晚上23:59
  • 适用餐期： 2026年1月27日至2月28日（情人节及农历新年均适用）
  • 地址： 澳门上葡京三楼

 

    【KKday 快闪｜限量 88 折】自助晚餐（含无限量任食火锅）（>>预订按此<＜

    • 星期一至四：
      • 成人 HK$852/位；儿童 HK$458/位
      • 使用优惠码「26MACAO100」满 HK$500 减 HK$100
      • 使用优惠码「26MACAO200」满 HK$1000 减 HK$200
      • 满减后成人最终价： HK$752/位
    • 星期五至日：
      • 成人 HK$862/位；儿童 HK$512/位
      • 使用优惠码「26MACAO200」满 HK$1000 减 HK$200
      • 满减后成人最终价： HK$762/位
      • 满减后儿童最终价： HK$412/位

    备注：

    • 成人定义为13岁及以上；儿童为7岁至12岁。
    • 所有价格以最终预订页面为准。优惠数量有限，售完即止。

     

