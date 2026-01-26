连锁快餐店突发优惠！一连五日 1招即享全单8折 全日早午茶晚市都有得减

连锁快餐店大快活快闪优惠！大快活以其多元化的餐点、亲民价格及稳定品质，成为许多市民日常用餐的热门选择。为回馈顾客，大快活由即日起推出一项极吸引的限时优惠，会员透过手机应用程式点餐及下单，即可享全单8折优惠。对于精打细算的消费者而言，无疑是月底的「粮尾救星」！

大快活会员手机落单即享！早午茶晚市全单8折

连锁快餐店大快活的手机点餐功能，让顾客可随时随地预先下单，省却排队等候的时间。由即日起至1月30日一连5天，大快活会员只需透过官方手机App点餐及下单，结账时即可享8折优惠。无论是堂食或是外卖，都可享用这个极优惠的折扣。

优惠涵盖早餐、午餐、下午茶以至晚餐等时段，除零售产品、千层花型蛋挞、茶市阿活爆抵价、$99晚市小菜二人餐、盆菜及派对美食外，顾客购​买其余单点美食或套餐，均可享此优惠，例如煲神煲仔饭系列、咖喱系列，或是下午茶大大只炸鸡髀等，趁著这次8折优惠，正是重温这些经典美味或发掘其他心水餐点的最佳时机。

大快活8折优惠

2大连锁快餐优惠 一粥面/美心MX

1. 一粥面︰玩游戏赢$5优惠券

一粥面近期推出社交媒体推广，顾客参与小游戏即有机会赢取$5电子优惠券。优惠适用于店家招牌的「最鲜鱼汤粥系列」，汤底以新鲜鱼骨熬制，味道鲜甜，粥底绵滑。主打有鲜鲩鱼腩粥、鲜鲩鱼腩猪润粥及鲜鲩鱼腩鲮鱼球粥等，顾客只需简单步骤参与活动，便能以优惠价享受这份冬日暖心美味。

2.美心MX︰$32起港式早餐

美心MX推出$32起的「是日靓粥」配油炸鬼早餐套餐，为顾客提供经济实惠的选择。只需加$3起，即可升级搭配香煎萝卜糕或港式烧卖等点心，自由组合，性价比高。此外，早餐系列亦有嫩滑肠粉供应，配上特制酱汁，为食客提供更多元的港式早餐体验，展开充满活力的一天。

资料来源︰大快活 Fairwood