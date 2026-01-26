连锁快餐店突发优惠！一连五日 1招即享全单8折 全日早午茶晚市都有得减
更新时间：11:34 2026-01-26 HKT
发布时间：11:34 2026-01-26 HKT
发布时间：11:34 2026-01-26 HKT
连锁快餐店大快活快闪优惠！大快活以其多元化的餐点、亲民价格及稳定品质，成为许多市民日常用餐的热门选择。为回馈顾客，大快活由即日起推出一项极吸引的限时优惠，会员透过手机应用程式点餐及下单，即可享全单8折优惠。对于精打细算的消费者而言，无疑是月底的「粮尾救星」！
大快活会员手机落单即享！早午茶晚市全单8折
连锁快餐店大快活的手机点餐功能，让顾客可随时随地预先下单，省却排队等候的时间。由即日起至1月30日一连5天，大快活会员只需透过官方手机App点餐及下单，结账时即可享8折优惠。无论是堂食或是外卖，都可享用这个极优惠的折扣。
优惠涵盖早餐、午餐、下午茶以至晚餐等时段，除零售产品、千层花型蛋挞、茶市阿活爆抵价、$99晚市小菜二人餐、盆菜及派对美食外，顾客购买其余单点美食或套餐，均可享此优惠，例如煲神煲仔饭系列、咖喱系列，或是下午茶大大只炸鸡髀等，趁著这次8折优惠，正是重温这些经典美味或发掘其他心水餐点的最佳时机。
大快活8折优惠
- 优惠日期：即日起至1月30日
- 优惠内容： 大快活会员于推广期内，透过手机App点餐，堂食或外卖均可享全单8折优惠 >>登记成为会员<<
- 适用时段：早餐7am-11am、午餐11:30am-2pm、下午茶2pm-5pm、晚餐5:30pm后（各分店餐种供应或有不同）
- 使用方式： 优惠将以优惠券形式发放至会员的帐户中，请于付款前于App内选用
2大连锁快餐优惠 一粥面/美心MX
1. 一粥面︰玩游戏赢$5优惠券
一粥面近期推出社交媒体推广，顾客参与小游戏即有机会赢取$5电子优惠券。优惠适用于店家招牌的「最鲜鱼汤粥系列」，汤底以新鲜鱼骨熬制，味道鲜甜，粥底绵滑。主打有鲜鲩鱼腩粥、鲜鲩鱼腩猪润粥及鲜鲩鱼腩鲮鱼球粥等，顾客只需简单步骤参与活动，便能以优惠价享受这份冬日暖心美味。
2.美心MX︰$32起港式早餐
美心MX推出$32起的「是日靓粥」配油炸鬼早餐套餐，为顾客提供经济实惠的选择。只需加$3起，即可升级搭配香煎萝卜糕或港式烧卖等点心，自由组合，性价比高。此外，早餐系列亦有嫩滑肠粉供应，配上特制酱汁，为食客提供更多元的港式早餐体验，展开充满活力的一天。
资料来源︰大快活 Fairwood
延伸阅读︰大家乐$34激抵价早餐！叹香煎牛扒配肠仔＋炒面＋饮品 附2大连锁快餐优惠
最Hit
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT