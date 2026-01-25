Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁酒楼无限时任食优惠！潮汕牛肉火锅放题$298 送海鲜拼盘 一招再减$40 指定分店供应

饮食
更新时间：11:00 2026-01-25 HKT
发布时间：11:00 2026-01-25 HKT

天气转凉，正是围炉打边炉的最佳时机！连锁酒家富临集团旗下的富临皇宫，一直以高品质粤菜及亲民价格深受食客喜爱。为回馈顾客，富临皇宫于指定分店推出期间限定的潮汕牛肉火锅无限时放题，低至$298/位，任食潮汕牛肉边炉，以指定方式订座每位再减$40，绝对是今年冬天不容错过的暖心之选！

富临皇宫无限时潮汕牛肉火锅放题！低至每位$298

连锁酒家富临集团旗下的富临皇宫，近日推出潮汕牛肉火锅放题优惠，低至$298/位。
连锁酒家富临集团旗下的富临皇宫，近日推出潮汕牛肉火锅放题优惠，低至$298/位。

连锁酒楼富临皇宫近日推出无限时任饮任食潮汕牛肉火锅放题，选用的牛肉均由屠场每日新鲜直送，确保食客能品尝到最新鲜、最鲜嫩的牛肉。由师傅即场现切各种刁钻部位，提供多款牛肉部位无限时任食，如肉质软嫩中带有嚼劲的牛吊龙、油花分布均匀的匙柄，以及匙仁、三花趾、牛胸油等，每款都有独特口感。

放题还有其他精选配料，如手打纯牛丸、黑柏叶、牛杂、三花趾、鲩鱼片、鲩鱼腩等，选择极之丰富。而顾客惠顾放题，更每位送海鲜拼盘一份，并可任饮任食自助吧多款食品、指定汽水啤酒。

指定分店+时段享用 1招再减$40

潮汕牛肉火锅放题于沙田、柴湾、葵涌分店的指定日子供应，食客透过官方IG或facebook平台订座，即可享受每位减$40的即时折扣。餐厅亦贴心推出生日及学生专属优惠，凡于生日月份惠顾的顾客，入座时出示有效的身份证明文件，即可享8折；而持有有效学生证的学生，入座时出示证件，亦可享8折，而小童更有半价优惠。

富临皇宫潮汕牛肉火锅放题

  • 供应分店地址及日期︰
    • 沙田店（1月25日及2月6日）︰沙田沥源街7号沙田娱乐城4楼
    • 柴湾店（1月25日）︰柴湾康民街118号康翠台商业中心6楼
    • 葵涌店（1月30日）：葵涌和宜合道26-30号地下A舖

资料来源︰富临皇宫

同场加映︰街坊酒楼大劈价？$39叹豉油鸡/$68食海鲜 六款晚市精选吸客

