街坊酒楼大劈价？$39叹豉油鸡/$68食海鲜 六款晚市精选吸客

饮食
更新时间：16:05 2026-01-24 HKT
饮食业激争激烈，不少食肆都选择劈价求存。位于土瓜湾欣荣花园的「盈苑海鲜酒家」，最近就特别推出「晚市大优惠」，精选六款招牌菜式以震撼价回馈街坊，当中包括$39半只豉油鸡，以及仅售$68的清蒸沙巴仔和白灼海虾，性价比甚高。

土瓜湾盈苑海鲜酒家 晚市优惠$68任选清蒸沙巴/白灼海虾

土瓜湾盈苑海鲜酒家推出「晚饭大优惠」。
土瓜湾盈苑海鲜酒家推出「晚饭大优惠」。

对于海鲜爱好者而言，这次的优惠绝对不容错过。首推的「清蒸沙巴仔」，一整条约一斤重，仅以$68即可享用。沙巴仔肉质嫩滑，鱼味鲜甜，以最能突显原味道的清蒸方式处理，淋上滚油和头抽，是粤菜的经典滋味。同样只需$68的「白灼海虾」，将新鲜海虾简单灼熟，虾肉爽口弹牙，鲜味十足。若想犒赏自己，可选择「南非鲍扣玉掌」，每位震撼价$58，以矜贵的南非鲍鱼搭配炆得软腍入味的玉掌，胶质丰富，口感绝佳，是体面的宴客菜式。

经典烧味特价 $39豉油鸡/BB猪低至$198

除了海鲜，优惠亦包括多款经典肉类菜式。节庆必备的「堂剪BB猪」，脆卜卜的芝麻皮下是嫩滑多汁的猪肉，现在仅以$198即可品尝半只。而家常菜的代表「头抽豉油鸡」，更是达到了$39半只、$78一只的价钱，鸡肉嫩滑，豉油汁咸香入味，送饭一流。如果想来点滋补汤品，「浓汤鸡煲翅」以$398一份的优惠价登场，原价$688，汤头浓郁鲜美，用料十足，暖心又暖胃。

盈苑海鲜酒家晚市六选一优惠

  • 地址： 九龙宋皇台马头角道3田3号欣荣花园1楼101舖

  • 订座电话：2866 9898

优惠内容（晚市六选一）：

  • 清蒸沙巴仔 (约1斤)：$68 (原价$168)

  • 白灼海虾：$68 (原价$198)

  • 南非鲍扣玉掌：$58/位 (原价$108/位)，两位起计

  • 堂剪BB猪：$198/半只, $368/只

  • 头抽豉油鸡：$39/半只, $78/只

  • 浓汤鸡煲翅：$398/份 (原价$688)

条款及细则：

  • 以上优惠适用于晚市。

  • 星期六、日及公众假期，每款优惠食品需另加$10。

  • 六位或以上可选两条清蒸沙巴仔。

  • 优惠食品不能与其他优惠同时使用。

  • 图片仅供参考，所有详情以餐厅最新公布为准。

 

