长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜

为回馈银发族，本港各大饼店除了提供美味的面包、蛋糕和传统礼饼外，更为持有乐悠咭或长者咭的长者们提供贴心的优惠。《星岛头条》为大家整理了7大本港连锁饼店的长者专属优惠，从日式面包到传统老婆饼应有尽有，让一众老友记随时都能以更实惠的价钱，享受美味的糕点。

2026最新版！7大饼店长者优惠 买面包、蛋糕、传统礼饼都有折

全港各大连锁饼店均有为60岁或以上，持有乐悠咭或长者咭的老友记提供专享折扣优惠，其中，历史悠久的老字号「恒香老饼家」更大方提供全单9折；「荣华饼家」的标准价货品亦有9折。而分店网络广阔的圣安娜饼屋及美心西饼，也为长者提供面包西饼95折优惠。

1. 圣安娜饼屋 长者专享95折优惠 面包/西饼适用

老友记出示长者咭，于全线圣安娜分店购买面包西饼可享95折优惠。但需注意，优惠不适用于生日蛋糕、时节产品、寄卖产品及饮品。

2. 美心西饼 长者咭全线分店95折

长者在美心购买任何面包产品，包括美心家庭面包、单个装面包及三文治产品，均可享有95折优惠。

3. 荣华饼家 标准价货品9折

长者们凭卡在荣华饼家消费，可享标准价格货品的9折优惠。无论是选购应节食品，还是日常喜爱的零食，都能节省更多。优惠只适用于香港荣华指定分店，不适用于机场分店、网上商店及其他临时销售点。

4. 恒香老饼家 凭卡即享全单9折优惠

为表对长者的关怀，恒香老饼家提供了相当吸引的折扣，凡在付款前出示长者咭，即可享受全单9折优惠，诚意十足。

5. 奇华饼家 消费满$30即享9折 全港66间店适用

奇华为长者提供正价产品消费满$30即享9折的优惠，更适用于全港66间店舖。

6. 东海堂 精选日式糕点95折

长者于东海堂购买指定产品可享95折，适合追求高品质糕点的老友记。

7. A-1 Bakery 乐悠咭每月指定日子享额外95折

长者在每月28日凭有效的乐悠咭消费，即可自动享有额外95折。

资料来源：社会福利署、八达通