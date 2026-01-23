街坊小店肠仔包竟系芝士肠？港女嫌细条！网民︰价钱反映现实 店员咁解释…

街坊小店的面包价廉物美，是不少市民的早餐或下午茶之选，但有时「理想与现实」是会有落差的。近日，有网民于元朗一间街坊面包店购买肠仔包，却发现是夹芝士肠。事主更两度发文分享「中伏」经历，引起店家与网民的热烈讨论，直言对事件「喊出嚟」，即睇内文详情！

元朗街坊小店肠仔包货不对办？女食客两度中伏 怒斥「大包夹芝士肠」

该名事主日前在社交平台Threads发文，指在元朗一间街坊面包小店购买肠仔包后，发现包身虽大，里面却只藏著一条细小的芝士肠，与期望的「超大肠仔包」相距甚远，直言想「喊出嚟」。店家其后在帖文下留言道歉，表示「令你有不愉快嘅体验真系非常抱歉！…我哋会尽快改善」，并希望获得事主原谅。

然而，事隔3日，当事主再次「畀机会」小店并购买同款肠仔包时，却发现情况并无改善。从事主的照片所见，新的肠仔包只是将芝士肠「凸出头来」，但面包内部依然空心。她再次发文，讽刺地表示「三日前店主话会改善，三日后我再买，笑咗」，似乎对两度购买的肠仔包依然感失望。

网民意见两极︰价钱反映现实

事件在网上迅速发酵，惟网民意见分为两派。有支持事主的网民认为店家手法有问题，表示「改完仲差过未改呀，之前都系比较正常，依家直头系诈骗」、「你要平嘅话可以整做迷你嘅，符合返条肠个size」。他们认为店家处理方法有趣，「改善就系将条肠摆出啲」，并批评店家「又要平卖增加销量，又要用呢啲招悭成本」。

另一边厢，亦有网民支持面包店，认为价钱反映现实，「你𠮶个系迷你包，冇可能会俾一条肠」、「一个肠仔包通常$7至$10！咁你呢个$3.3333333，畀半条其实都好合理」。他们亦指出，考虑到面粉、肠仔等成本，这个定价下店家其实利润微薄。

店员亲回复 1原因引致面包大过肠仔

《星岛头条》记者亦就此事致电面包店查询，获店员回应指，事主所购买的是14元3只的迷你肠仔包，的确是用芝士肠。至于出现「大包夹小肠」的视觉效果，是因为「面团在焗制过程中会发大，导致面包体积远大于肠仔」。店员亦补充，店内另有售卖$9的鸡肉肠肠仔包及$16的司华力肠肠仔包，供顾客选择。

资料来源︰Threads