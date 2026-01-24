杏花邨酒楼劈价求存！？ 增外卖部卖两餸饭、晚市海鲜$68起 网民：减价死路一条

在餐饮业竞争激烈的环境下，减价促销是商户常用的吸客手段。近日，杏花邨的「美京大酒楼」推出一系列进取的减价优惠，街坊将其分享至社交平台，并称「有竞争就有进步！」，随即引起区内居民及网民的广泛讨论，但反应却是两极。

杏花邨「美京大酒楼」劈价求存！？ 增两餸饭外卖部、晚市海鲜$68起

近日，有杏花邨的街坊在Facebook群组中分享，位于杏花新城的「美京大酒楼」的门外贴上两张宣传海报，并指出「（与其他食肆）竞争能带来进步」。从海报可见，该酒楼推出多项瞩目的优惠，包括星期一至五午市提供$18.8的「响螺棒灌汤饺」或「浓汤贵妃鸡米线」。

「美京大酒楼」还将增设晚上7时45分时段入座，可享小菜牌及海鲜纸全单八折的优惠；而晚上5时30分至7时43分供应「超值海鲜晚饭」，东星斑、海生虾、羊腩煲及澳洲龙虾南瓜面低至$68。此外，酒楼预计于下周一（1月26日）起增设外卖部，提供两餸饭、现炒粉面饭等特价餐点。

网民忧减价难以维持生意：死路一条

然而，帖文下的网民留言却并非一面倒赞好，反而引发了对酒楼经营及食物质素的忧虑。有网民直言减价促销是「死路一条」，认为这种经营模式难以持续。亦有网民更关心食物的质素，表示「价钱其次，唔好食势系假」，并不希望「杏花变劣食沙漠」。

有熟悉该酒楼的街坊则感叹，该店初开业时晚市若不订座便一位难求，但「现在做到咁cheap」，生意额可能大不如前，需要靠大幅减价来吸引顾客。

美京大酒楼

地址：杏花邨盛泰道100号杏花新城1楼133-135号舖

电话：2889 7633

资料来源：杏花邨的人和事