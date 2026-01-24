Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杏花邨酒楼劈价求存！？ 增外卖部卖两餸饭、晚市海鲜$68起 网民：减价死路一条

饮食
更新时间：10:00 2026-01-24 HKT
发布时间：10:00 2026-01-24 HKT

在餐饮业竞争激烈的环境下，减价促销是商户常用的吸客手段。近日，杏花邨的「美京大酒楼」推出一系列进取的减价优惠，街坊将其分享至社交平台，并称「有竞争就有进步！」，随即引起区内居民及网民的广泛讨论，但反应却是两极。

杏花邨「美京大酒楼」劈价求存！？ 增两餸饭外卖部、晚市海鲜$68起

近日，有杏花邨的街坊在Facebook群组中分享，位于杏花新城的「美京大酒楼」的门外贴上两张宣传海报，并指出「（与其他食肆）竞争能带来进步」。从海报可见，该酒楼推出多项瞩目的优惠，包括星期一至五午市提供$18.8的「响螺棒灌汤饺」或「浓汤贵妃鸡米线」。

「美京大酒楼」还将增设晚上7时45分时段入座，可享小菜牌及海鲜纸全单八折的优惠；而晚上5时30分至7时43分供应「超值海鲜晚饭」，东星斑、海生虾、羊腩煲及澳洲龙虾南瓜面低至$68。此外，酒楼预计于下周一（1月26日）起增设外卖部，提供两餸饭、现炒粉面饭等特价餐点。

网民忧减价难以维持生意：死路一条

然而，帖文下的网民留言却并非一面倒赞好，反而引发了对酒楼经营及食物质素的忧虑。有网民直言减价促销是「死路一条」，认为这种经营模式难以持续。亦有网民更关心食物的质素，表示「价钱其次，唔好食势系假」，并不希望「杏花变劣食沙漠」。

有熟悉该酒楼的街坊则感叹，该店初开业时晚市若不订座便一位难求，但「现在做到咁cheap」，生意额可能大不如前，需要靠大幅减价来吸引顾客。

美京大酒楼

  • 地址：杏花邨盛泰道100号杏花新城1楼133-135号舖
  • 电话：2889 7633

 

资料来源：杏花邨的人和事

 

同场加映：旺角街坊酒楼抵食孖宝优惠！$498叹2斤龙虾+片皮鸭两食 午晚市都用得

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
16小时前
大律师陆伟雄提醒市民，接获怀疑追债电话时应向相关机构查证。
疑涉集团式操作 大律师：市民切勿急于付款
港闻
2026-01-23 03:00 HKT
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
2026-01-22 13:57 HKT
张栢芝3位儿子现身机场新照曝光 二仔Quintus发育惊人Lucas神情激似谢霆锋 三仔一举动惹热议
张栢芝3位儿子现身机场新照曝光 二仔Quintus发育惊人Lucas神情激似谢霆锋 三仔一举动惹热议
影视圈
15小时前
金价狂飊 饰金每两升至5.5万 80后太太心思思卖嫁妆「非常心动！」 专家吁留意两大因素
投资理财
5小时前
前TVB性感女星离巢后返街市 遭年龄歧视被闹「丑人多八怪」 压力爆煲就饭碗不保？
前TVB性感女星离巢后返街市 遭年龄歧视被闹「丑人多八怪」 压力爆煲就饭碗不保？
影视圈
19小时前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
2026-01-22 11:46 HKT
Alamy 示意图
韩女聘私家侦探捉奸　伙女婿餐厅内斩断丈夫生殖器冲马桶
即时国际
3小时前