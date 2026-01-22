连锁快餐店半价早餐优惠！$22吉列鸡扒定食连啡茶 免加一服务费

在香港这个生活节奏急速的城市，不少打工仔都希望以平价又快捷的方式解决早餐问题。近日，旺角通菜街「吉豚屋」推出限时早餐半价优惠，有网民以仅$22享用一份内容丰富的「吉列鸡扒定食」，连一份外卖早餐合共只花$46.5，事件在社交平台迅速引起关注，网民纷纷讨论这波超高性价比优惠。

旺角吉豚屋早餐半价优惠！吉列鸡扒/沙嗲牛/All Day Breakfast 连啡茶免加一

$22吉列鸡扒定食连啡茶

事缘，有网民于Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」发文，分享他光顾位于旺角通菜街「吉豚屋」的半价早餐，并以$22的价格享用了一份「吉列鸡扒定食」，当中包含温泉蛋、紫菜、萝卜汤、白饭及一份香脆的鸡扒，内容丰富。该网民更顺道外卖了一份早餐，两份早餐合共仅花费$46.5，他对此感到相当满意。

据了解，「吉豚屋」由即日起至1月25日期间推出限时优惠，早餐餐牌上的所有品项均以半价发售。除了该网民分享的鸡扒定食外，经典的「沙嗲牛肉面」及「All Day Breakfast」折扣后分别只需$21及$30。更吸引的是，所有早餐价格均已包含「丝袜奶茶」或「香浓咖啡」等热饮，并且不设加一服务费，为节奏急速的都市人提供了一个既快捷又经济实惠的早餐选择。

网民大赞性价比高

该分享帖文一出，随即在网上引起其他网民的关注和留言。大部分人对此优惠给予正面评价，有留言称「早餐食呢个，超正㖞」，认为$20余元能享用到如此品质的餐点和饮品，性价比极高。然而，也有网民提出个人的饮食习惯，表示「早上就食饭，个人就唔太习惯」，对以米饭作为早餐的选择持保留态度，但整体讨论气氛仍然相当热烈。

吉豚屋吉列猪扒专门店

地址：旺角通菜街142-146号启运大厦地下A号舖

电话：2398 9733

营业时间：星期一至日 8am - 10pm

资料来源：香港茶餐厅及美食关注组、Ca-Tu-Ya 吉豚屋 吉列猪扒专门店