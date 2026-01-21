鲗鱼涌小店良心价$20早餐！三文治/热狗+咖啡/奶茶 网民赞卖相好：呢个价钱好难得！
香港打工仔早餐讲求快捷、抵食又饱肚，最近有网民发现鲗鱼涌一间小店推出平价早餐，任选三文治或热狗配咖啡或奶茶只需$20，吸引不少网民留言讨论，有人大赞是「良心早餐」，亦有网民认为价钱平且卖相不俗，实属难得，区内打工仔不妨一试！
鲗鱼涌小店良心价早餐！$20三文治/热狗配咖啡/奶茶
日前一名网民在社交平台Facebook「香港茶餐厅及美食关注组」分享，称在鲗鱼涌海光街一间小店购买了一份「奇迹的$20早餐」，并上载相关照片。据楼主分享的照片所见，这间小店为「阿妈家姐」的鲗鱼涌分店，相信是取自厨师发办（Omakase）的日文谐音，其于早餐时段出售三文治（$15）、热狗（$15）、咖啡（$10）及奶茶（$10），亦设有套餐优惠，三文治或热狗拼咖啡或奶茶，售价仅为$20，相当抵食。
翻查餐厅的社交平台，小店「真身」是一间两餸饭店，分别在鲗鱼涌、观塘及九龙湾设店，称「由客人发办」每日菜式，只需私信向餐厅「许愿」就有机会吃到心水菜式。两餸饭店菜式选择丰富，固定菜式包括淮山虫草花蒸鸡、辣子鸡、豆卜蒸排骨、咖哩牛腩等，亦有水煮牛肉、冬瓜炆火腩、 韩式柚子一字骨等。除白饭外，可选沙律菜底或炒面底，两餸饭价钱$40起。
网民赞卖相好：呢个价钱好难得！
小店推出平价早餐，有网民大赞是「良心早餐」，虽然有人提到「煮定晒，仲要用胶盒….湿淋淋」，但亦有人认为餐点卖相不俗，「个样唔错咁」、「呢个价钱仲要卖相几好，好难得」；有网民则担心小店定价便宜，不利于经营，「好老实讲，自家制𠮶热狗嘅成本都接近二十蚊，分分钟钟都唔得。唔信你可以自己动手试下」、「咁平！！仲要扣租，有水位咩？」
来源：香港茶餐厅及美食关注组@Facebook、omakaze_quarrybay@Threads
文：LW
