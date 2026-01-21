Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁酒楼推无限时一人火锅放题！$218任食时令海鲜/特级安格斯牛 星期一至日划一价

更新时间：11:56 2026-01-21 HKT
发布时间：11:56 2026-01-21 HKT

天气转凉，正是大啖火锅的最佳时节。最近，海港酒家推出了极具吸引力的一人一锅海鲜火锅放题，星期一至日震撼价$218，即可无限时享受一场丰盛的火锅盛宴，当中包括时令海鲜、特级安格斯牛肉等，性价比极高，绝对是火锅爱好者不容错过的暖心选择。

海港火锅放题 星期一至日划一价

海港酒家在无限时任食火锅中，为食客准备了丰富多样的选择。其中最引人注目的，莫过于每日新鲜直送的「时令海鲜盆」。盆中满载著5至8款生猛海产，每一口都能尝到海洋的鲜甜滋味。除了海鲜，火锅的主角当然少不了优质肉类。放是中包括了「特级安格斯牛肉」，其红白相间的大理石纹理清晰可见，脂肪分布均匀，只需在滚烫的汤底中轻涮数秒，即可品尝到其入口即化、肉味浓郁的极致口感。

除了豪华的海鲜与牛肉，海港酒家还为为火锅放是精心准备了多款特色汤底。首推每日慢火熬制的「浓郁猪骨汤底」，汤色奶白，醇厚鲜甜，最能引出肉类精华；偏爱惹味的可选充满南洋风味的「秘制沙嗲汤底」，香浓惹味；注重清新的则有「芫荽皮蛋汤底」，清热下火，完美突显海鲜及蔬菜的原味。

海港酒家一人锅放题优惠

  • 适用分店：海港酒家 - 蓝田启田店
  • 地址：九龙蓝田启田道50号启田商场3楼301号铺
  • 优惠价格:
    • 成人：每位$218 (两位起计)
    • 小童 (1米至1.2米)：半价
    • 小童 (1米以下)：免费
    • 另收加一服务费
  • 条款及细则:
    • 优惠需两位起同行。
    • 为响应环保，请避免浪费食物，如所点的任食食品剩余超过三成，餐厅需按原价收费。

 

2大酒楼打边炉优 富城/常满百家菜

1. 富城火锅海鲜酒家︰无限鸡煲放题

富临集团旗下的富城火锅海鲜酒家，在晚市时段提供「无限鸡煲」放题优惠。成人每位由$128起，小童每位$88，即可在3小时内无限享用鸡煲。鸡煲选用新鲜走地鸡制作，汤底可选择重庆麻辣或御前黄酒两款，味道浓郁入味。食客更可配搭多款配菜及火锅料，适合冬日聚餐暖身之选。

2. 荃湾常满百家菜 火锅点心餐$158起 长者咭再减$20

位于荃湾的常满百家菜推出「火锅点心餐」放题。午市成人每位由$158起，便可无限享用烧卖、牛肉球、蒸凤爪等十多款点心，以及肥牛、豚肉、海虾等多种火锅配料和时令蔬菜。锅底选择方面，2至6人可免费选一款，7人或以上则可选两款，包括香辣鸡煲、冬荫公鱼、咸菜猪肚粉肠锅等。晚市时段更设长者优惠，65岁或以上人士出示长者咭，每位可减$20。

 

资料来源：海港饮食集团

 

同场加映：襟江酒家低至43折！$98起叹百年老号「七星伴月」怀旧点心餐／龙趸晚宴

