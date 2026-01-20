Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

饮茶叫点心「黄金公式」！跟人头计唔够食/太饱？酒楼公开1计算关键......

饮食
更新时间：18:45 2026-01-20 HKT
发布时间：18:45 2026-01-20 HKT

饮茶都有计重公式？与亲朋好友相聚饮茶，享受「一盅两件」是不少港人的乐趣，但点餐时总会遇到「叫太多」或「叫太少」的烦恼，影响雅兴。近日，网上社交平台流传一条「饮茶叫点心黄金公式」，声称能精准计算出点心数量，解决聚餐时的百年难题，引起网民热议。

网传「饮茶叫点心计算公式」 唔止数人头咁简单？ 

有「饮茶叫点心计算公式」，以后就不怕叫错数量。（TVB剧照）

饮茶点餐，一向是「世纪难题」。一大班人去饮茶，往往难以预算份量，叫得太多会「食到呕」，叫得太少又个个「唔够食」，令人相当苦恼。有酒楼的社交平台编辑，近日就在网上分享其从讨论区发现的「饮茶叫点心计算机」。 该酒楼小编形容，这条公式来自一名拥有「十多年饮茶经验」的网民，并经过「不断反复验证，准确度极高」，因此决定「将呢个秘密推广开去，希望帮到大家！」

该条「黄金公式」的计算方法，为「人头 × 3 - 女仔 - 炒粉面减5」。根据其解释，公式的基础是假设每人的「基本食量」为3笼点心，再根据同枱的女性人数（因通常食得较少）作微调。若点了干炒牛河、鸡球窝面等饱肚的「炒粉面」作为主食，则需大幅减少5笼点心。

人数+性别是关键 炒粉面饭要计数

该酒楼小编再以「5男3女去饮茶」为例，实测公式：先将总人数8人乘以3得出24笼，再减去3名女子的食量（24-3=21笼），若再点一份炒面，则需再减5笼，最终得出「最多叫16笼点心」的建议。该酒楼小编对此结果表示满意，并大赞：「呢个公式真系几准！」并建议各位食客不防下次饮茶时实试一下。

 

资料来源：大日子酒家

 

同场加映：特色怀旧酒楼杀入港岛！新张酬宾一律计小点／叉烧濑低至$19.8 四个月连开3间靠1秘诀？

 

 

 


 

