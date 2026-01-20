Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁快餐激抵二人餐！$138叹大虾咕噜肉+脆鱼片海蚬煲 再送滋补炖汤

饮食
更新时间：15:41 2026-01-20 HKT
发布时间：15:41 2026-01-20 HKT

大快活优惠｜为迎接马年，大快活惊喜推出一系列新春限定美食及精品，其中最瞩目的莫过于晚市限定的「富贵迎春二人餐」，仅以$138即可享受包括海鲜粉丝煲在内的丰盛晚餐，性价比极高！

大快活「富贵迎春二人餐」 晚市限定海鲜＋炖汤滋补过年

大快活晚市时段推出「富贵迎春二人餐」。
大快活晚市时段推出「富贵迎春二人餐」。

对于追求丰富晚餐的情侣或二人家庭来说，大快活晚市时段推出的「富贵迎春二人餐」绝对是诚意之选。套餐主角是热气腾腾的「脆鱼片海蚬粉丝煲」，金黄香脆的鱼片搭配鲜甜的海蚬与吸满汤汁精华的粉丝，滋味无穷。另一道菜式为经典港式风味的「菠萝大虾咕噜肉」，大虾爽口弹牙，与酸甜开胃的咕噜肉相得益彰，非常下饭。套餐还贴心配备两客养生炖汤及白饭，让顾客在寒冷天气中感受窝心暖意。

茶市必试外脆内软黄金包 APP会员再享$3折扣

下午茶时段有惊喜「新春黄金包」。
下午茶时段有惊喜「新春黄金包」。

下午茶时段同样有惊喜，大快活推出了寓意吉祥的「新春黄金包」。这款包点外层炸至金黄酥脆，内里包裹著咸香鲜美的吞拿鱼馅料，一口咬下，外脆内软的口感让人一试难忘。套餐仅由港币$33起，即可配搭辣味薯角及餐饮。若您是大快活手机APP的会员，惠顾此套餐更可额外享受$3折扣优惠，是轻松下午茶点的不二之选。

团年饭首选 $519起叹丰盛新春盆菜

团年聚餐当然少不了传统盆菜。
团年聚餐当然少不了传统盆菜。

团年聚餐当然少不了传统盆菜。大快活亦准备了适合6人或12人份量的「新春盆菜」，荟萃多款上乘食材，是围炉聚餐的绝佳选择。大快活APP会员更可凭专享优惠价，以$519（原价$569）的价格购买6人份盆菜，而12人份量也只需$948（原价$998）。此外，凡订购盆菜产品满$650，即可免费获赠价值$200的「团圆快活优惠券」，让您与挚爱亲朋尽享多重优惠。

大快活新春优惠详情

优惠一：富贵迎春二人餐

  • 供应时段： 晚市

  • 优惠价： 港币$138

  • 套餐内容： 脆鱼片海蚬粉丝煲、菠萝大虾咕噜肉、白饭两客及是日炖汤两客。

优惠二：新春黄金包套餐

  • 供应时段： 茶市

  • 套餐价： 港币$33起

  • 会员专享： 大快活APP会员凭电子优惠券可享$3折扣。

优惠三：新春盆菜

  • APP会员价：6人份量$519 (原价$569)；12人份量$948 (原价$998)。

  • 额外奖赏： 惠顾盆菜满$650即送$200「团圆快活优惠券」

条款及细则： 以上优惠及菜式供应视乎各分店实际情况而定，数量有限，售完即止。详情请参阅店内宣传品或向分店职员查询。

 

2大连锁快餐优惠 美心MX/大家乐

1. 美心MX $32起港式早餐

美心MX推出$32「是日靓粥」配酥脆油炸鬼套餐，还提供了多款点心加配选项，打造丰富组合。除基本粥＋油炸鬼餐外，只需$3起，即可升级至香煎萝卜糕或港式烧卖套餐，CP值极高。此外，早餐系列还有肠粉可供选择，嫩滑的肠粉配上特制的酱汁，是另一款不容错过的美味。

2. 大家乐 $49五指毛桃鸡

大家乐推出$49「五指毛桃鸡」外卖优惠。此鸡重达一斤，采用药食同源的五指毛桃烹调，带有独特椰香，滋味与功效兼备。优惠期由1月6日至2月2日，下午3时后供应。顾客还可额外加配卤水小食、白饭、糖水或葡挞，是丰富的晚餐选择。

 

资料来源：大快活 Fairwood大家乐 Café de Coral美心MX (Maxim's MX)

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
21小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
8小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
02:43
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
6小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
23小时前
旅客可乘搭直升机俯瞰阿苏火山。资料图片
00:42
日本阿苏火山观光直升机失踪 消防徒步搜救1男1女台湾旅客
即时国际
3小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
饮用水风波︱陈嘉信不停退休金？ 杨何蓓茵：下属未及时上报故无疏忽
饮用水风波︱陈嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人员责任及后果
政情
3小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
7小时前
02:04
饮用水风波｜政府撤回陈嘉信授勋 回归至今12人遭「搣柴」 许仕仁勋衔最高（附名单）
政情
5小时前
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
22小时前