连锁快餐激抵二人餐！$138叹大虾咕噜肉+脆鱼片海蚬煲 再送滋补炖汤

大快活优惠｜为迎接马年，大快活惊喜推出一系列新春限定美食及精品，其中最瞩目的莫过于晚市限定的「富贵迎春二人餐」，仅以$138即可享受包括海鲜粉丝煲在内的丰盛晚餐，性价比极高！

大快活「富贵迎春二人餐」 晚市限定海鲜＋炖汤滋补过年

大快活晚市时段推出「富贵迎春二人餐」。

对于追求丰富晚餐的情侣或二人家庭来说，大快活晚市时段推出的「富贵迎春二人餐」绝对是诚意之选。套餐主角是热气腾腾的「脆鱼片海蚬粉丝煲」，金黄香脆的鱼片搭配鲜甜的海蚬与吸满汤汁精华的粉丝，滋味无穷。另一道菜式为经典港式风味的「菠萝大虾咕噜肉」，大虾爽口弹牙，与酸甜开胃的咕噜肉相得益彰，非常下饭。套餐还贴心配备两客养生炖汤及白饭，让顾客在寒冷天气中感受窝心暖意。

茶市必试外脆内软黄金包 APP会员再享$3折扣

下午茶时段有惊喜「新春黄金包」。

下午茶时段同样有惊喜，大快活推出了寓意吉祥的「新春黄金包」。这款包点外层炸至金黄酥脆，内里包裹著咸香鲜美的吞拿鱼馅料，一口咬下，外脆内软的口感让人一试难忘。套餐仅由港币$33起，即可配搭辣味薯角及餐饮。若您是大快活手机APP的会员，惠顾此套餐更可额外享受$3折扣优惠，是轻松下午茶点的不二之选。

团年饭首选 $519起叹丰盛新春盆菜

团年聚餐当然少不了传统盆菜。

团年聚餐当然少不了传统盆菜。大快活亦准备了适合6人或12人份量的「新春盆菜」，荟萃多款上乘食材，是围炉聚餐的绝佳选择。大快活APP会员更可凭专享优惠价，以$519（原价$569）的价格购买6人份盆菜，而12人份量也只需$948（原价$998）。此外，凡订购盆菜产品满$650，即可免费获赠价值$200的「团圆快活优惠券」，让您与挚爱亲朋尽享多重优惠。

大快活新春优惠详情

优惠一：富贵迎春二人餐

供应时段： 晚市

优惠价： 港币$138

套餐内容： 脆鱼片海蚬粉丝煲、菠萝大虾咕噜肉、白饭两客及是日炖汤两客。

优惠二：新春黄金包套餐

供应时段： 茶市

套餐价： 港币$33起

会员专享： 大快活APP会员凭电子优惠券可享$3折扣。

优惠三：新春盆菜

APP会员价：6人份量$519 (原价$569)；12人份量$948 (原价$998)。

额外奖赏： 惠顾盆菜满$650即送$200「团圆快活优惠券」

条款及细则： 以上优惠及菜式供应视乎各分店实际情况而定，数量有限，售完即止。详情请参阅店内宣传品或向分店职员查询。

2大连锁快餐优惠 美心MX/大家乐

1. 美心MX $32起港式早餐

美心MX推出$32「是日靓粥」配酥脆油炸鬼套餐，还提供了多款点心加配选项，打造丰富组合。除基本粥＋油炸鬼餐外，只需$3起，即可升级至香煎萝卜糕或港式烧卖套餐，CP值极高。此外，早餐系列还有肠粉可供选择，嫩滑的肠粉配上特制的酱汁，是另一款不容错过的美味。

2. 大家乐 $49五指毛桃鸡

大家乐推出$49「五指毛桃鸡」外卖优惠。此鸡重达一斤，采用药食同源的五指毛桃烹调，带有独特椰香，滋味与功效兼备。优惠期由1月6日至2月2日，下午3时后供应。顾客还可额外加配卤水小食、白饭、糖水或葡挞，是丰富的晚餐选择。

资料来源：大快活 Fairwood、大家乐 Café de Coral、美心MX (Maxim's MX)