网民热捧炸鸡界黑马！台湾过江龙攻港2年 外脆内嫩获封「全港最好食」 唯一缺点系呢样？

提起炸鸡，相信不少人首先会想到知名连锁快餐店品牌的出品。而近日就有不少人推介一间台湾过江龙炸鸡店的出品，分别在铜锣湾及荔枝角设有分店，形容其即叫即炸的炸鸡外脆内嫩，肉汁丰富，直言「𠮶种松脆任何连锁店都做唔到」，火速成为网民热捧「黑马」，加上份量充足、价钱公道，更被誉为「全港最好食嘅炸鸡！」即睇详情。

台湾过江龙「胖老爹」炸鸡获网民力推：𠮶种松脆任何连锁店都做唔到

有网民在社交平台Facebook分享，表示自己原本最爱「快乐蜂（Jollibee）」的炸鸡，不过日前尝过来自台湾的「胖老爹美式炸鸡（Fat Daddy）」炸鸡后，直言「再好30%」。他形容「胖老爹」的炸鸡「果（𠮶）种松脆任何连锁店都做唔到」，而且尝得出店方使用的油相当新鲜，「冇溢味加分」，唯一缺点是下单后需等候20分钟才出餐，「因为真系落单先炸」，惟事主仍然认为值得，原计划到附近公园枱櫈慢慢叹，「为咗食最完美嘅脆，忍唔住喺对面天桥底就开餐」。

网民狂赞：香港最好食的炸鸡！

帖文一出随即引来大批网民共鸣，不少人表示「胖老爹冇得输，现在香港最好食的炸鸡」、「呢间正呀，买外卖返到去都仲系咁热，仲系咁好食，仲系咁多汁」、「胖老爹世一」。以往有网民亦曾在Threads发文大赞胖老爹的炸鸡，「外脆内嫩食到最后一啖都劲热！ 大件价钱又公道」，更称其为「全港最好食嘅炸鸡」，同样获大批网民认同，「超级好食！不过成日都担心佢会执笠」、「非官方打手！每次食胖老爹明明系外卖返到屋企重系好脆多汁」、「唯一唔好系无堂食」。

台湾胖老爹美式炸鸡店在2008年于台中市潭子区创立，老板是一对公务员退休夫妇，经过日以继夜在厨房不停实验，最终设计出品牌专属的炸鸡配方，同时改变传统炸鸡店的经营模式，坚持炸鸡要即叫即炸，确保鲜嫩多汁，也让食客能品尝到最新鲜的出品。目前「胖老爹」于全台有超过300间加盟店，并于2018年先后进军加拿大、中国内地、印尼、澳门等，现时于香港拥有2间分店，分别位于铜锣湾及荔枝角。

来源：台湾胖老爹美式炸鸡官网、香港茶餐厅及美食关注组@Facebook、Threads

文：LW