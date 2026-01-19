塔斯曼尼亚车厘子2026｜澳洲43度South/红宝石/金袋鼠/纽西兰1885平过上年！即睇最新价钱+品种 果栏档主推介黑盒：今年好hit

塔斯曼尼亚车厘子2026｜澳洲塔斯曼尼亚出产的车厘子（Tasmanian Cherries/塔斯车厘子）近年是最受港人欢迎的贺年水果之一，其当造期为每年12月至翌年2月，正好横跨农历新年，无论是送礼或自家享用都极为得体。「汉森果园43度」（Hansen Orchards 43° South）、「T.R 红宝石」及「金袋鼠」，均是市面上备受追捧的塔斯曼尼亚车厘子品牌，在味道和价格上各有特色。面对众多品牌和产地，应如何选择？要怎样才能挑选到爽脆、香甜又多汁的优质品种？在选购过程中又有哪些地方需要注意，以免买到仿冒品？我们特别请来油麻地果栏的专家，为大家提供专业的选购贴士。

塔斯曼尼亚车厘子2026最新优惠价格！果栏金袋鼠低至$200/盒

被誉为「水果界LV」的塔斯曼尼亚车厘子，向来是农历新年送礼的尊贵之选。其价格根据产地、品种及品牌等而定，每年仅一季的收成更显其矜贵。车厘子的尺寸更是厘定价格的关键，从常见的28mm到特大的36mm以上，尺寸越大，价格越高。一般而言，一盒2公斤的塔斯曼尼亚车厘子售价介乎$450至$900。

不过，果栏名店「栏之选」负责人竣皓表示，受经济环境影响，今年的车厘子价格比往年更为相宜，「大家消费能力差咗，去货无以前咁多，就变相市面全部货都平晒」。以港人最熟悉的塔斯曼尼亚车厘子品牌「金袋鼠」为例，竣皓表示今年一盒1kg可以低至$200也有交易。

塔斯曼尼亚车厘子2026市价参考

以下为部分热门车厘子品牌于访问当日的参考价格：

品牌 规格 约售 金袋鼠 (塔斯曼尼亚) 1kg (30mm+) $200 - $230 金袋鼠 (塔斯曼尼亚) 2kg (32mm+) $500 43° South (塔斯曼尼亚) 2kg (30mm+) $520 1885 (纽西兰) 1kg (32mm+) $200 - $230

注：另一备受欢迎的塔斯曼尼亚品牌T.R红宝石及纽西兰品牌1881，于访问当日尚未到货。

车厘子的价格会随著市场变化而有所不同。简单来说，买的人少，价格就自然会实惠一些。竣皓透露，平日到访果栏的顾客较少，车厘子的价格通常会更为划算，是选购的好时机；而到了周末，人流增多，价格也可能会稍微调高。

新年临近价格或将上涨

另外，虽然车厘子是送礼的热门选择，但今年的农历新年比较晚，到时候可能已经过了塔斯曼尼亚车厘子的最佳收成季节，市面上的选择或许会变少。在货源减少但节日需求增加的情况下，预计越临近新年，价格上升的机会就越大，每盒车厘子的加幅或达数十元。

塔斯曼尼亚车厘子大热品牌｜澳洲43度South/红宝石/金袋鼠/纽西兰1885/1881

车厘子选购指南：塔斯曼尼亚三大知名品牌

要数香港人最喜爱的车厘子，来自塔斯曼尼亚的可以说是数一数二。其中，有三个品牌最为人熟悉，分别是「金袋鼠」（Reid Fruits Gold Kangaroo）、「43度」（Hansen Orchards 43° South），以及「T.R 红宝石」或称「红钻石」（T.R Tasman Ruby）。这几款都是市场上备受欢迎的选择。

金袋鼠车厘子（Reid Fruits Gold Kangaroo）

「金袋鼠」是个历史悠久的品牌，其农场位于塔斯曼尼亚南部的德文特河谷 (Derwent Valley)，至今已有超过160年历史。这款车厘子的最大优点是其口感，入口特别爽脆。不过如果比较味道的甜度，「金袋鼠」则可能稍逊于另一品牌「43度」车厘子。

T.R 红宝石车厘子 ／红钻石车厘子（T.R Tasman Ruby）

「T.R 红宝石」（或称「红钻石」）车厘子，由世代经营的 Lucaston Park Orchards 农场所出产。这款车厘子的特别之处，在于它兼具了爽脆的口感和香甜的味道，可以说集合了「金袋鼠」和「43度」这两大品牌的优点。果栏老板竣皓也给予其极高评价，他认为：「对于懂得品尝的食家来说，选择『红宝石』是最佳决定。它属于最高级的品牌，也是作为贺年礼品的首选。」

汉森果园 43度（Hansen Orchards 43° South）

「43度」车厘子由汉森果园（Hansen Orchards）出产，其独特的品牌名称，源于果园正好位于南纬43度的地理位置。「43度」车厘子最大的卖点，在于其份外香甜多汁的味道。同时，它的口感也相当不错，质地坚实，不会软腍，口感「硬净」。

汉森果园 1887（Hansen Orchards 1887）

「1887」其实是「43度 South」的支线品牌，两者同样由汉森果园公司出品，亦一样有推出Lapin、Regina等不同品种。由于「1887」定位为副线，品质上会比正线的「43度 South」稍为次一级。不过，其优点是价格会相对便宜一点，对于精打细算的市民来说，是一个相当受欢迎的实惠选择。

Ｗandin Valley Farms

除了上述几个知名品牌，还有一款名为「Wandin」的塔斯曼尼亚车厘子，在香港的市面上也相当常见。虽然它在香港的名气，可能不及「金袋鼠」、「T.R 红宝石」和「43度」，但这款由 Wandin Valley Farms 农场所出产的车厘子，在内地却非常出名，深受当地人欢迎。

「Wandin」品牌主要出产的品种被称为「Late Lapin」，其特点是果核会比较大，但果肉同样结实饱满，味道方面则是甜中带一点微酸，风味相当独特。

纽西兰车厘子：J & P Turner 1885/McIntosh Orchard 1881

除了上述来自塔斯曼尼亚的出品外，近年来纽西兰出产的车厘子也逐渐占据了重要的位置，成为备受瞩目的新选择。在众多纽西兰品牌中，有两款在香港市面上最为常见，分别是「J & P Turner 1885」以及「McIntosh Orchard 1881」。

纽西兰车厘子 J&P Turner 1885

纽西兰车厘子的一大优点，是其果身硬度足够，质感非常坚实，拿在手上能感觉到份量十足，而且表面富有光泽，卖相吸引。

以「J&P Turner 1885」这个品牌为例，它出产的车厘子品种中，有不少是香港人喜爱的「Lapin」。更重要的是，相比起塔斯曼尼亚车厘子，纽西兰车厘子的价格通常会更加实惠，对于想品尝优质车厘子但又注重价钱的市民来说，是一个比较容易负担的入门选择。

纽西兰车厘子 McIntosh Orchard 1881

「McIntosh Orchard 1881」是另一款在果栏常见的纽西兰车厘子品牌。这个品牌的出产的车厘子入口爽脆，并带有独特的清香。此品牌推出的「34+」包装颗粒巨大，对于追求大颗果实的市民来说，是个不错的选择。

神秘黑盒金袋鼠？ 超大粒40mm塔斯曼尼亚车厘子

除了市面上常见的金色盒装车厘子，今年黑盒包装的「金袋鼠」塔斯曼尼亚车厘子似乎也随处可见。这种黑盒版车厘子，可以说是「金袋鼠」车厘子中的「贵族」。因为只有尺寸达到34ｍｍ、36ｍｍ，甚至40ｍｍ的特大车厘子，才有资格被放入黑盒中出售，颗颗硕大，品质上乘。

果栏老板竣皓解释，在过往，这种黑盒版的车厘子来货量较少，市场上并不普遍，所以较少机会见到。但他指出：「今年黑盒版比以往更hit（受欢迎），所以周围都有得卖，大家都有机会试到。」

当然，尺寸越大的塔斯曼尼亚车厘子，价格自然也越高。以一盒2kg、尺寸达34mm以上的黑盒版金袋鼠车厘子为例，售价大约在$800-$1000之间。

塔斯曼尼亚车厘子2026新品种Tamara！港人最爱Lapin今年或「偏酸」？

塔斯曼尼亚车厘子分成很多不同品种，收成时间和品质各有不同。其中一款名为「Lapin」的品种，由于味道特别香甜，向来是香港人的热门选择。不过，果栏老板竣皓就提醒，今年的车厘子货期与往年大不相同，显得相当混乱。例如，在过往通常较迟收成的「Lapin」品种，今年竟然成为第一批抵港的车厘子。他更指出，目前到港的批次中，只有少数的品质合格，其余大部分都出现果身软腍、果肉偏白、入口带酸等问题，推断是种植时日照或养分不足所致。

除此之外，今年市面上出现了一款名为「Tamara」的新兴品种，为一众车厘子爱好者带来不少新鲜感，可惜昙花一现，一盒难求。因此，他建议在选购时与其执著于品种，更应该留意车厘子本身的品质。最重要的是要选择果身坚挺结实的车厘子，因为「货靓比品种更重要，要留意该批车厘子果身是否硬净，腍身的都不值钱。」



1. 2026最新塔斯曼尼亚车厘子品种 - Tamara

今年，市场上出现了一款来自塔斯曼尼亚「金袋鼠」品牌的「TAMARA」新品种车厘子，因其独特的品质和稀有性而引起关注。「TAMARA」车厘子的口感爽脆，果味浓郁，甜度也恰到好处。不过，这个新品种的供应量非常有限。它在市场上短暂亮相后，近日已难觅其踪。因为稀有反而激发了许多塔斯曼尼亚车厘子爱好者的好奇心，希望能一尝其滋味。

2. 港人最爱塔斯曼尼亚车厘子品种 - Lapin

要数近年最受香港人欢迎的车厘子品种，非「Lapin」莫属。它的收成期一般在车厘子季的较后段，以果实硕大、水份充足、外皮薄而味道极甜见称，因此成为许多人的首选。不过果栏老板透露，今年 Lapin 车厘子的品质可能不及往年稳定，大家在选购时不妨多加留意。

3. 「心形」塔斯曼尼亚车厘子 - Regina

「Regina」收成时间比广为人知的 Lapin 要晚一些，是其中一款备受果栏买手推荐的优质选择。它的外型相当有辨识度，果实呈现可爱的心形，而连接果实的果椗（即果柄）也比较长。在口感和味道方面，Regina 的果肉饱满厚实，咬下去既爽且脆，水份非常充足，味道偏向香甜，车厘子味亦十分浓郁。

4. 果栏买手推介车厘子品种 - Kordia

除了 Regina 之外，果栏买手还会推荐另一款名为「Kordia」的优质品种。Kordia 的味道与 Regina 有点相似，虽然它的爽脆程度可能不及 Lapin，果皮也略厚一点，但其最大的特色是拥有最为浓郁的车厘子风味，适合追求极致果味的人士。不过，想要品尝到 Kordia 并不容易。它的收成期非常短，大约只有一个月左右，因此市场供应也相对稀少。如果您在市面上看到它，就要好好把握机会了。

5. 2026年农历年留意车厘子品种 - Sweet Heart

由于新年的日子较迟，届时正值当造期的品种可能会相对减少。不过大家不用担心，因为另一款名为「Sweet Heart」的车厘子或会是届时市场上的主流，更容易购买得到。Sweet Heart 车厘子的外表色泽亮丽，果实坚硬结实，颜色会比其他品种稍为浅红。至于味道方面，它的甜度会比港人熟悉的 Lapin 略为清淡一些，适合喜欢清新果味的朋友。

6. 塔斯曼尼亚车厘子品种 - Santina

在众多车厘子品种中，「Santina」也拥有不少忠实的支持者。它的甜度相当不错，口感软硬恰到好处，不会过硬或过软。Santina 最独特的标记，就是它从果皮、果肉以至果汁都呈现深邃的红色，色泽非常诱人，是另一款值得留意的优质选择。

阴招 「沟货」卖假塔斯曼尼亚车厘子！？果栏档主教路6招防骗

果栏名店「栏之选」负责人竣皓透露，市场上会有一些不良商家「捞车厘子」，即俗称「沟货」，将较为平价的车厘子，混进贵价的塔斯曼尼亚车厘子包装盒中出售，借此赚取当中的差价。竣皓进一步解释，混杂的情况主要有两种。一种是将等级较低的塔斯曼尼亚车厘子，与高级的混在一起；另一种更常见的手法，是将价格便宜一截的智利车厘子，混进塔斯曼尼亚车厘子的盒内，鱼目混珠。大家在购买时，务必小心提防。

塔斯曼尼亚车厘子点样拣？即睇防骗 6 招↓↓

1. 提防「半盒装」陷阱 选老实店家

传统上，进口车厘子多以原箱或散装形式出售。然而，近年市面出现了「半盒装」的销售方式。果栏店主提醒，这种做法可能隐藏陷阱。不良商家有机会在分装过程中短斤缺两，或将品质较次的车厘子混入出售。为保障自己，建议市民光顾经营已久、信誉良好的水果店，购买原装或信誉好的散装车厘子会更有保障。

2. 观察外表光泽 避免黏手货色

挑选车厘子时，关键在于其外表的光泽感，而非颜色的深浅。优质新鲜的车厘子表面应干爽亮丽，仿佛会反光。假如触摸时感到黏腻，如同苹果上了一层蜡，这在行内被称为「印手」，代表车厘子已过于成熟，糖分开始渗出，品质并非最佳。

3. 轻按感受果肉 拣选结实口感

新鲜的车厘子果肉应该是坚实而有弹性。选购时用手指轻轻按压果实，如果感觉结实、硬净，就代表品质良好。相反，若一按下去就感到软腍，即表示车厘子可能已摆放过久，不够新鲜了。

4. 检查果实完整度 提防破损劣品

在运输和处理过程中，一整盒车厘子里出现一两颗有轻微裂口或破损，属正常现象。但如果发现盒中大部分果实都有破裂、撞伤的情况，购买前便要三思，因为可能会影响其保存期限和口感。

5. 细看车厘子果椗 新鲜度一目了然

车厘子顶部的果椗（即果茎）是判断新鲜度的重要指标。新鲜车厘子的果椗必定是翠绿色。除了观察整体颜色，也要特别留意果椗与果实相连的底部，若已开始变灰、变黑甚至快要脱落，就意味著这批车厘子已不新鲜。

6. 亲口试食最实际 小心货不对办

观察过后，最直接的检验方法始终是亲口品尝。果栏店主分享，若顾客有心购买，大部分商家都不会拒绝让客人试吃一颗。但关键在于，试吃后应坚持购买试吃过的那一盒，以防有商家让顾客品尝优质货，却在最后将另一批品质较差的货品卖出，造成「货不对办」的情况。

塔斯曼尼亚车厘子防伪特征

在选购「金袋鼠」车厘子时，可以透过包装盒上的一些细节来分辨真伪。正货「金袋鼠」车厘子的包装盒右上角，会贴有一个防伪商标。此外，盒子内部亦会附有一个二维码（QR code），用手机扫描后，便能即时查阅该批塔斯曼尼亚车厘子的相关资料。为加强防伪，此商标和二维码的设计每年都会更新，而旧有的二维码亦会随之失效。

早年海关曾检获大批冒牌 43° South 塔斯曼尼亚车厘子，当时亦有数招教导市民分真伪：

包装盒上的防伪标签，真货每盒有独立产品编号，不会重复。 打开盒后，载着车厘子的包装袋，真货印有出产农庄的标志，假货没有印出产农庄的标志。 真假货售价差很多，假货售价为正货价约7成半。

