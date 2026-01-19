面屋一平安尖沙咀分店1.26结业！开业逾40年全港仅余1店 网民不舍：童年回忆又冇一间

近年香港饮食业经营环境艰难，市道持续疲弱，不少餐厅先后结业，连部分老字号食店亦难以幸免。近日，在港开业逾40年的「面屋一平安」在社交平台宣布，尖沙咀美丽华分店将于1月26日正式结业。在美丽华分店结业后，全港仅余1门市，不少网民对此感到不舍，直言「童年回忆又冇一间。」即看下文了解详情。

面屋一平安尖沙咀分店1.26结业！ 老板透露2原因结业

近日，「面屋一平安」在社交平台发文，宣布位于尖沙咀的美丽华商场分店将于1月26日正式结业。帖文中提到，由于租金长期高昂，经营压力日益加重，加上业主决定不再续租舖位；且过去两年间受多方面因素影响，导致整体经营状况未如理想，因此决定结束营业。

老板在帖文中向支持多件的食客道别，并感谢一路以来的陪伴，「我们衷心感谢每一位支持一平安的顾客，特别感谢自本店二十年前开业以来一直陪伴我们的客人。因为你们的支持，这间小店才能走过如此漫长而珍贵的岁月。在结业前的日子，我们诚挚希望能于美丽华分店再次与大家见面，亲自道别。」

开业逾40年全港仅余1店 网民不舍：童年回忆又冇一间

据面屋一平安的网站资料显示，首店于1984年选址尖沙咀东开业，以长崎拉面作为主打，其后店舖不断加入新元素，尤以熊本拉面深得食客欢心。面屋一平安曾于铜锣湾、将军澳、九龙湾、圆方及美丽华商场等设分店，其中美丽华商场分店更有20年历史，惟在月底结业后，全港仅剩位于尖东幸福中心的本店。

结业消息一出，不少网民对此感到不舍，「廿年前就支持了，不舍」、「去了十多年，小朋友由幼稚园食到现读大学了！」、「二十年，好叻！」、「童年回忆又冇一间，前排去食先感叹，无论个商场点变，你地都仲喺到，好劲」、「我记得二十年前已经食紧」、「其实呢间环境OK，价钱算抵食。」

面屋一平安 美丽华分店

地址：尖沙咀弥敦道132号美丽华广场1期2楼203号舖

营业时间：星期一至日 11:30 - 21:45

图片及资料来源：Threads@ippeian

文：Y