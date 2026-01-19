九龙香格里拉自助餐买二送一！$359起任食龙虾/手切牛火锅/椰子鸡煲 指定优惠码即减$300

九龙香格里拉酒店的Café Kool咖啡厅，向来以其丰富多样的国际美食自助餐闻名，是许多美食爱好者心中的必访之地。餐厅最近再度与旅游体验预订平台KKday合作，推出震撼市场的「买二送一」快闪优惠，让食客能以人均低至港币$359的亲民价格，无限品尝和牛、开边龙虾、鳕场蟹脚等时令高级食材，为您的味蕾带来一场奢华盛宴。

即日起至2026年2月16日，深受食客欢迎的「流金珍味」主题自助餐强势回归。晚市时段特别呈献经典的现场手切牛肉火锅，新鲜的牛肉片在滚烫的汤底中轻涮，肉质嫩滑，入口即化，搭配鲜脆的肉鲩和星斑，在冬日里带来无比的温暖与满足。

午市的焦点同样不容忽视，菜式亮点包括香气四溢的「窝蛋和牛煲仔饭」，和牛的丰腴油脂与饭焦的香脆完美结合；清甜滋润的「椰子鸡煲」；以及充满创意的「自家制海胆味噌泡沫意粉」。而到了周末及公众假期，更有令人垂涎的「烧和牛」及「烧羊腿」限定供应。

晚餐则更显奢华，除了火锅外，还有「和牛寿喜烧」、「蒜茸粉丝蒸龙虾」、肉质鲜嫩的「泰式烤盲𫚧」，以及尽显厨师功架的「法式焦糖鸭肝」和「烤焗美国有骨肉眼扒」，超过二百款美食轮流登场，确保每次到访都有新的惊喜。

随著佳节临近，Café Kool亦精心准备了两大节庆主题自助餐。于2026年2月17日至3月3日期间，餐厅推出「福转迎春」自助午餐，以「咸蛋黄金虾」、「花椰菜扒鲍鱼及冬菇」、「年年有余 - 香蒜清蒸石斑鱼」等一系列充满吉祥寓意的传统匠心菜肴，与食客一同喜迎马年。

紧接著，「斋月祝福盛宴」自助晚餐将于2月17日至3月22日举行，推广精致的清真美食文化。焦点菜式包括风味浓郁的「星洲喇沙」、滋补的「荷叶蒸海鲜」、香气独特的「马来西亚咖哩羊膝」等。在2月17至19日期间，更有「鸿运当头 - 花胶扒伴蚝皇鸭掌」及「丰山水起 - 捞起」等限定菜式，为节日增添气氛。

额外悭钱贴士！善用信用卡及支付工具优惠

消费者在预订上述「买二送一」优惠时，更可叠加使用以下优惠码，让折扣最大化：

恒生优越理财 World Mastercard®用户专享： 预订港澳及环球餐饮美食，消费满 HK$1,000 即减 HK$300 优惠码：HASE300

PayMe 用户专享： KKday 新客户预订满 HK$500 即减 HK$50 优惠码：25KK2PAYNEW 所有用户预订满 HK$1,000 即减 HK$50 优惠码：25KK2PAY50



KKday X 九龙香格里拉自助餐买二送一(>>按此预订<<) 1月19日15:00开抢

预订日期： 2026年1月19日 15:00 至 2026年1月25日 23:59

用餐日期： 2026年1月20日 至 2026年3月22日

地址： 九龙香格里拉阁楼 Café Kool（香港九龙尖沙咀东么地道64号）

用餐时间： 自助午餐: 12:00 - 14:30 自助晚餐: 18:00 - 21:30

【买二送一】自助午餐价钱 (已包括加一服务费)： 「流金珍味」: $1,077/3位 (平均 $359/位) 「福转迎春」(一至五): $1,122/3位 (平均 $374/位) 「福转迎春」(六及日): $1,236/3位 (平均 $412/位)

【买二送一】自助晚餐价钱 (已包括加一服务费)： 「流金珍味」(一至四): $1,767/3位 (平均 $589/位) 「流金珍味」(五至日): $1,881/3位 (平均 $627/位) 「斋月祝福盛宴」(一至四): $1,836/3位 (平均 $612/位) 「斋月祝福盛宴」(五至日): $1,950/3位 (平均 $650/位)



