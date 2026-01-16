连锁酒楼晚市海鲜小菜低至$38！4选1优惠 任拣蒸海虾/沙巴仔/刺参

亲民的连锁酒楼明星海鲜酒家集团，向来是港人家庭聚餐、朋友共酌的热门选择。踏入新一年，明星酒家再次推出极具吸引力的晚市小菜4选1优惠，顾客可以低至$38的价钱享用蒸海虾、蒸沙巴仔、刺参伴玉掌等，是海鲜爱好者不容错过的惊喜。

明星海鲜酒家于1月份为食客带来震撼的「精选晚饭超值4选1优惠」，顾客可以从4款小菜中任选其一，以$38或$48的优惠价品尝到游水海鲜。对于追求原汁原味的食客，推介可选陈皮油盐蒸沙巴仔（$48/条），以传统清蒸手法炮制，让陈皮果香与鱼肉完美结合。

若想滋补一番，可选虾子百花刺参伴玉掌（$48/位），每口都充满骨胶原。另外还有西兰花酱爆虾仁脆蚌片（$48/份），以及低至$38的经典蒜蓉开边蒸海鲜虾，新鲜海虾配上金银蒜蓉及粉丝，让人回味无穷。每台顾客只可享用其中一款优惠，而菜式份量则会按入座人数而定，如6位或以上可享用两条鱼或两份。

明星精选晚饭超值大优惠

供应日期︰即日起至1月31日

时段︰晚市

地点︰全线分店，除西九明星楼￼及广福邨店

2大酒楼优惠 海港/稻香

1. 海港午市优惠推介！$38起叹乳鸽鲍鱼

海港酒家与海王渔港于午市时段，推出一系列秋冬时令午市精选，食客可以优惠价$38起品尝多款暖胃菜式，包括即烧红烧乳鸽、上汤虾球伊面、港式避风塘鲍鱼等，款款镬气十足，绝对是秋冬午饭的最佳选择。

2. 稻香$18.8煲仔饭回归

天气寒冷，最适合品尝一锅暖笠笠的煲仔饭。稻香推出两款$18.8的煲仔饭，包括咸蛋黄油香满溢的咸蛋皇肉饼樱花虾煲仔饭，以及集腊味甘香与虾干鲜甜于一身的虾干腊肉腊肠鸡粒煲仔饭。两款煲仔饭的米饭均吸满食材精华，锅底饭焦香脆，绝对是冬日暖胃之选。

资料来源︰明星海鲜酒家 集团