西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁

森美餐厅结业｜香港的老店承载著几代人的集体回忆，但随著时代巨轮转动，不少老字号亦难逃结业的命运。屹立西营盘近60年的「森美餐厅」，近日宣布将于本月底正式结业。餐厅凭借独家调配的「森美汁」铁板牛扒，成为街知巷闻的平民扒房，其霓虹招牌「森美牛」过去更是区内地标，拆卸后亦获Ｍ+保育纳入馆藏。如今，餐厅也随之成为香港历史一部分，令人婉惜。



半世纪西环扒房传奇 森美餐厅宣布月底结业

屹立半世纪的森美餐厅，不仅是经营超过五十年的老店，更是港式西餐的一个重要符号。森美餐厅1970年代于西环正街开业，其后迁至皇后大道西。在开业初期，面对周边众多价格亲民的食肆，主打正统西餐的森美餐厅经营颇具挑战。为此，叶联巧妙地将西式餐饮与香港本地饮食文化结合，例如将腌制过的牛柳放在铁板上加热上菜。餐厅甚至曾推出皮蛋瘦肉粥等早餐选项，致力将西餐文化普及到大众之中。

90年代开始，叶联将餐厅交由第二代接手经营，他们承袭了父亲对食物品质的严格要求，并坚持「大大碟」的传统份量，让这家充满香港故事的老牌餐厅，一直深受食客的喜爱。如今老店结业，对食客以然实属可惜。

第二代负责人：好似整定想我地休息吓

第二代负责人叶小姐向《星岛头条》透露月初才有结业决定，她解释餐厅经营接近60年，过去挨得过金融风暴、沙士、疫情，由于餐厅是一家心血，感情深厚，也一直坚持「蚀住做都撑落去」。

惟去年开始，发觉港人留港消费意欲明显下降，整体餐饮市场有所转变，业主又提出调整租约模式。直至年底，整个社会的消费气氛持续低迷，就连以往稳定的派对到会订单也显著流失，遂无奈决定结业「好多因素夹埋，好似整定咁，可能喺天堂嘅爸爸都想我地休息吓。」

独创招牌「森美汁」牛柳

森美餐厅最引以为傲的核心特色，在于其独一无二的酱汁。叶联坚信「煎牛扒易，但煮酱汁难」，他投入大量心血，钻研出超过二十款原创酱汁，让顾客在品尝牛扒时总能体验到新鲜感。其中，招牌的「森美汁」以烟肉、洋葱、蘑菇等为基底，再加入黑椒与酒精心烹煮而成，风味浓郁。此外，餐厅的菜单也与时并进，最初仅有镬仔牛柳等五款主菜，后来更将传统的上汤浸猪手，改良为迎合现代口味的脆皮猪手。

名人客众 戴卓尔、周润发曾为座上客

森美餐厅不仅是平民的美食天堂，早年更曾是名人政要的饭堂。叶联创业前在酒店工作，收获不少人脉，餐厅名人客众。据闻前港督麦理浩、尤德，甚至是英国前首相「铁娘子」戴卓尔夫人，以及巨星周润发、周星驰等都曾是座上客。

森美餐厅

地址：西环西营盘皇后大道西204-206号地舖

电话：25488400

