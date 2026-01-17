连锁快餐店推早餐券！$100任选5款汉堡 再送汤粉/饮品折扣券

对于忙碌的香港打工仔或学生来说，一份「快、靓、正」的早餐绝对是开启活力一天的关键。大家乐近日推出「超值早餐食品券套装」，平均$20即可选择不同口味的汉堡，再额外送赠汤粉或饮品折扣券，以更优惠价格享受优质早晨，绝对是性价比之选。

大家乐全新早餐券！$100任选5款汉堡 再送汤粉/饮品折扣券

大家乐早餐汉堡平均$20/个 加$5换汤粉/饮品

大家乐网上平台eatCDC特别推出了「超值早餐食品券套装」，只需$100即可购入5张指定早餐券，平均每份早餐只需$20，适用于多达8款不同口味的汉堡。喜爱经典口味的朋友，可以选择滑蛋火腿汉堡或滑蛋芝士餐肉汉堡，咸香适中，是绝不出错的选择；若偏好香脆口感，滑蛋炸鱼柳堡外脆内嫩的鱼柳配合滑蛋，口感对比鲜明，令人回味无穷。

除了主食汉堡外，早餐券套装更贴心地附送了10张折扣券，凭券只需加$5，即可加配一碗热腾腾的汤粉或一杯冷/热饮品，这种灵活的配搭方式，让一份原本简单的汉堡早餐，瞬间升级为丰盛的全餐，性价比极高。

大家乐eatCDC超值早餐券

购买网址：>>按此<<

售价：$100（包含5张早餐券 + 10张加配折扣券)

有效期：即日起至2026年2月19日

适用时段：早市时段

兑换方式：手机点餐、自助点餐机或收银员扫描QR Code

注意事项： 不设退款、延期或找续。 不可累积 Club 100 消费或积分。 为支持环保，不免费提供即弃餐具。



