网民热捧港产粟米汁「次次展会扫10支！」 品牌坚持香港制造拒靠同情：打铁还需自身硬

港人热捧本地品牌粟米汁！本地蔬果汁品牌「怡加新 2+3」成立于2010年，在荃湾自设厂房，强调生产工序百分百在本地完成。早前，品牌进驻社交平台Threads，并获不少网民留言支持及大赞旗下的新鲜粟米汁，香气浓郁、口感浓厚，同时提供正常糖、低糖及无添加糖口味，适合不同人士的口味，有网民更直言：「次次展会都扫10支！」

本地品牌「怡加新 2+3」由2010年开始扎根香港，推广「新鲜健康全素食品」，专注生产无化学添加剂的新鲜蔬果饮品。品牌于荃湾设有自家厂房，坚持每日制作，确保产品新鲜及天然。2023年，品牌与香港生产力促进局合作，引入香港首条粟米汁智能生产线，大幅提升产能同稳定性，从蒸煮粟米，到脱粒、研磨、入樽及消毒，全部在香港厂房完成。

最近品牌进驻社交平台Threads，不时分享产品及生产过程。其中，品牌的新鲜粟米汁具有香浓粟米香气，口感浓郁厚实，更提供无糖及低糖口味，获不少网民留言支持。有不少人表示是新鲜粟米汁的「拥趸」，直言「好好饮，工展会买咗好多枝返屋企」、「成日喺啲展会见有档就去帮衬，粟米须水好好饮」、「推推，我成日同啲朋友讲粟米汁系好清甜㗎 ！」「次次去美食展都扫10支返去，最钟意饮你哋青柠苦瓜同埋粟米须水。」除了经典粟米汁外，品牌也有生产其他蔬果汁，包括粟米须茶、粟米豆乳、雪耳马蹄汁、青柠苦瓜汁、新鲜双柠水等等。

品牌坚持全香港制造：打铁还需自身硬，不能单靠同情心

除此之外，有网民表达对本地制造的支持，期望「百工百业多啲香港制造，不要靠内地。」品牌亦回应指：「打铁还需自身硬，不能单靠同情心，香港企业必须努力将产品做好，做到最好，方能真正赢得市场认可。」

惟部分网民反映，近年产品口感与以往略有不同，「以前粟米汁好浓粟米味，现在味道改变了质量不及从前」、「好多年前开始饮，个texture同味，同早2、3年前左右开始个texture同稀稠度好似有少少唔同，以前浓多啲同甜多啲好似，虽然依家都好饮，不过好似以前好饮啲。」对此，品牌回应指，为追求更高稳定性及品质，于三年前重新设计生产线，期间口感及味道曾出现调整期，「磨合期间产品口感及味道出现偏差，但而家已经调整返嚟。」

图片及资料来源：Threads@2plus3hk、香港生产力促进局

文：Y