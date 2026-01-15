启德靓装酒楼大劈价！早、茶市点心七折起 烧卖/虾饺/鸡扎 仲有体育园景睇！

随著启德体育园区的发展日趋成熟，周边餐饮配套亦成为焦点。著名粤菜品牌「名苑酒家」于去年进驻启德零售馆，不仅在装潢上打破传统酒楼的刻板印象，更推出极具吸引力的点心7折优惠，以亲民价格吸引食客。

启德靓装酒楼「名苑酒家」点心优惠 早、茶市七折起

网民大赞虾饺出色

近日，有网民在Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」发帖，分享名苑酒家启德店推出一系列点心优惠，逢星期一至五上午10时至12时的早市时段，可享有7折优惠；下午2时至5时则可享有8折优惠，让顾客以亲民的价格，边欣赏启德体育园的风景边品尝新鲜出炉的点心。帖主一次过点选了烧卖、虾饺、鸡扎及灌汤饺等点心，并特别指出虾饺味道出色，鲜味十足。

该帖文发布后，引起了网民的广泛回响。不少人对能在舒适的环境下享受早茶表示赞同，留言称「饮早茶就系最好嘅放松，唔好将自己逼得太紧」，食物质素亦备受肯定，有网民指「点心好食」，亦有人特别称赞酒楼提供的茗茶也十分出色。不过，亦有食客反映酒楼「室内环境实在太嘈」。

上年启德零售馆开张 破格宣传掀热议

名苑酒家位于启德零售馆二期3楼位置，地理位置优越。与过往传统中式酒楼金碧辉煌或红彤彤的装修风格截然不同，采用了极具现代感的中式时尚设计，并以精致、高级的格调贯穿其中，营造出宽敞舒适的用餐氛围。

除了在硬体装修及优惠上花心思，名苑酒家在品牌推广上亦展现了破格的一面。酒楼在去年开设了全新的社交平台专页，并以发布了一则标题为「老板开咗酒楼20年终于俾咗IG我呢个00后打理喇」的影片，采用了近年网络大受欢迎的「迷因」素材，以幽默风趣的手法宣传传统酒楼，吸引了大批年轻网民的关注与赞好。

名苑酒家

地址：九龙城启德承启道38-39号启德体育园启德零售馆2 3楼M2-310号舖

营业时间：星期一至五 10am-10pm；星期六至日 8am-10pm

电话：2302 0389

资料来源：香港茶餐厅及美食关注组