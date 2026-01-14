湾仔威水茶档开业！贵价粤菜锋膳班底主理 天价兰王蛋挞、热朱古力有咩特别？必试邪恶西多士

传统茶餐厅及茶档向来以亲民价格及地道风味深受欢迎，惟近年部分食肆开始走高质路线，选用顶级食材提升体验。湾仔谭臣道新开的「威水茶档」，由「锋膳」创办人黎兆锋（锋哥）主理，于去年12月悄然开业，更推出使用兰王鸡蛋的酥皮蛋挞及荣获国际大奖的可可朱古力等高价单品，虽然定价较高，但强调「真材实料」，吸引不少食客特意到访。

名人饭堂「锋膳」全新副线「威水茶档」湾仔开业！

六、七十年代怀旧装修 望打破茶档「污糟邋遢」形象

「威水茶档」选址于湾仔谭臣道，位于同属「锋膳」旗下品牌「美丽小厨」的地下层，虽然空间不大，但装修充满复古气息，设有六、七十年代常见的转灯招牌及纸皮石地砖，整体明亮舒适。老板锋哥表示，希望借此打破茶档「污糟邋遢」的刻板印象，为客人提供一个惬意的用餐环境。

必试兰王蛋酥皮蛋挞、西多士

茶档的灵魂少不了港式小食，「威水茶档」的食物选择不多，仅十数款，全部单点，不设套餐。店家坚持每日鲜制，不花巧、不取巧，却样样讲究，以保持最佳口感。招牌酥皮蛋挞（$15）选用日本顶级「兰王鸡蛋」，蛋香浓郁、口感细滑，饼底层层分明，入口酥脆且牛油香气丰盈。锋哥透露，会不惜工本采用日本兰王鸡蛋，除了因浓郁蛋香，鲜橙色的蛋液更能提升视觉效果，务求色香味俱全。

此外，看起来十级邪恶的西多士（$50）更是咸甜兼备，内藏芝士火腿馅料，咸香浓郁，面层铺上两只流心兰王蛋，一刀切开，芝士与蛋黄交融流淌，再淋上糖浆，外脆内软，滋味丰富有层次。就连经典的菠萝油（$27）也有讲究，其外观看似比坊间出品浅色，并非未够火候，而是没有加入任何人造色素，在保持口感酥脆的同时，更显天然本色。

锋哥还极力推介北海道牛乳蜂蜜兰王鸡蛋糕（$60/4粒），选用岭南鸭脚木花蜜制作，蛋香与蜜香自然交织，质地如云朵般松软细致，可佐以法国原材料打成的淡忌廉食用，甜度恰到好处。他特别指出，因忌廉没有加入糖份，制作后只能摆放3小时，建议上桌后尽快享用。

茶档招牌港式奶茶 金奖朱古力

至于饮品方面，港式奶茶（$23）对于一间茶档当是是重中之重。锋哥透露，「威水茶档」的奶茶有别于坊间采用配茶茶底，而是严选五种茶叶，以黄金比例做出独家拼配，并严格控制焗茶时间与温度，确保茶味醇厚香浓，奶香完美融合其中，入口顺滑细腻。

除了镇店奶茶，这里的朱古力（$60）亦大有来头。虽然定价略为进取，但选用荣获2024年世界巧克力大赛金奖的秘鲁Chuncho 72%可可豆，调制出果香细致、层次丰富的风味。每杯朱古力均即叫即煲，将可可粉与北海道牛奶慢煮十分钟，使口感更为融合，喝起来细滑醇厚，带有阵阵果酸的香气。

创办人黎兆锋：计划再开3间舖

近年，锋膳的版图可谓愈做愈大，菜式种类可谓「百足咁多爪」，包括大排档风格的「美丽小厨」、专攻烧味的「发达叉烧」等，专注于制作精致的港式风味美食。锋哥更透露，有计划在今年进一步扩展业务，计划新增三间店舖，而「锋膳」将会打响头炮，在原址扩充。

威水茶档