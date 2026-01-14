Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦当劳新推KITKAT®开心果新地系列！开心果新地筒/开心果芭菲$8起 配日本直送KITKAT®黑朱古力威化

饮食
更新时间：17:42 2026-01-14 HKT
发布时间：17:42 2026-01-14 HKT

近年掀起一波开心果热潮，不同甜品都加入开心果元素，吸引一班开心果控品尝。麦当劳于新一年带来新年招财福堡后，再有新品登场。全线麦当劳甜品站由1月15日起推出全新「KITKAT®开心果味新地系列」，包括3款期间限定开心果味甜品，最平$8就食到，开心果粉丝不要错过！

麦当劳甜品站新品！3款期间限定KITKAT®开心果味甜品登场

麦当劳全线甜品站由1月15日起推出2026年头炮之作，推出全新「KITKAT®开心果味新地系列」，首次带来3款期间限定登场的开心果味甜品，包括「KITKAT®开心果芭菲」（配日本直送KITKAT®72%黑朱古力威化），KITKAT®开心果威化味新地浓香扑鼻，搭配具有甘醇可可风味黑朱古力威化，再洒上开心果碎及浓厚朱古力酱，四重滋咪层次丰富！

KITKAT®开心果味新地系列$8起

甜品站同时供应入口香浓顺滑的「KITKAT®开心果味新地筒」（至抵价$8，参考价$9.5），以及「KITKAT®开心果味新地筒」（配日本直送KITKAT®72%黑朱古力威化）（优惠价$10，参考价$16.5），让一众开心果迷按喜好品尝不同滋味。至于「KITKAT®开心果芭菲」（配日本直送KITKAT®72%黑朱古力威化）以$17发售，3款甜品同时以柔和嫩绿作主调，配以开心果图案及花朵绽放的初春设计，开心果控不要错过！

麦当劳甜品站KITKAT®开心果味新地系列

  • 日期：1月15日起早上11:00后供应
  • 供应地点：全线香港及澳门麦当劳餐厅甜品站
  • 注意事项：数量有限，售完即止

文:RY
资料及图片来源:McDonald's

延伸阅读：一粥面限时优惠！$29入手足料鲜虾云吞 一盒17粒手工制作

 

 

最Hit
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
01:23
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
即时国际
3小时前
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
10小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
6小时前
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
即时国际
9小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
5小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
19小时前
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
生活百科
2026-01-13 16:39 HKT
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
金像影后逾亿奢华豪宅招待豪门少奶 曾与张国荣做邻居 巨星夫妻生活大揭秘
影视圈
2小时前