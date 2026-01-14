麦当劳新推KITKAT®开心果新地系列！开心果新地筒/开心果芭菲$8起 配日本直送KITKAT®黑朱古力威化

近年掀起一波开心果热潮，不同甜品都加入开心果元素，吸引一班开心果控品尝。麦当劳于新一年带来新年招财福堡后，再有新品登场。全线麦当劳甜品站由1月15日起推出全新「KITKAT®开心果味新地系列」，包括3款期间限定开心果味甜品，最平$8就食到，开心果粉丝不要错过！

麦当劳甜品站新品！3款期间限定KITKAT®开心果味甜品登场

麦当劳全线甜品站由1月15日起推出2026年头炮之作，推出全新「KITKAT®开心果味新地系列」，首次带来3款期间限定登场的开心果味甜品，包括「KITKAT®开心果芭菲」（配日本直送KITKAT®72%黑朱古力威化），KITKAT®开心果威化味新地浓香扑鼻，搭配具有甘醇可可风味黑朱古力威化，再洒上开心果碎及浓厚朱古力酱，四重滋咪层次丰富！

KITKAT®开心果味新地系列$8起

甜品站同时供应入口香浓顺滑的「KITKAT®开心果味新地筒」（至抵价$8，参考价$9.5），以及「KITKAT®开心果味新地筒」（配日本直送KITKAT®72%黑朱古力威化）（优惠价$10，参考价$16.5），让一众开心果迷按喜好品尝不同滋味。至于「KITKAT®开心果芭菲」（配日本直送KITKAT®72%黑朱古力威化）以$17发售，3款甜品同时以柔和嫩绿作主调，配以开心果图案及花朵绽放的初春设计，开心果控不要错过！

麦当劳甜品站KITKAT®开心果味新地系列

日期：1月15日起早上11:00后供应

供应地点：全线香港及澳门麦当劳餐厅甜品站

注意事项：数量有限，售完即止

文:RY

资料及图片来源:McDonald's