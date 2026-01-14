酒楼点心放题$88/位！任食片皮鸭/虾饺/烧卖 入座送瑶柱灌汤饺 情人节/新年均适用

富临皇宫片皮鸭及点心放题破底价！今日（14日）下午3时起，KKday推出的独家快闪优惠，只需$88起即可于午市时段享受长达2小时的富临皇宫放题，更额外每位敬送鲍鱼、瑶柱灌汤饺等四式定食，性价比极高，绝对是农历新年及情人节聚餐的不二之选。

富临皇宫点心放题$88/位！任食片皮鸭/虾饺/烧卖 入座送鲍鱼、瑶柱灌汤

任食40+款特色点心 必试片皮鸭/虾饺/烧卖

富临皇宫「2小时片皮鸭点心放题」菜单极为丰富，涵盖了多款深受港人喜爱的经典点心与热盘。当中最大的卖点莫过于任食片皮鸭，鸭只烤得外皮酥脆、肉质嫩滑，配上特制酱汁与饼皮，滋味无穷。此外，点心控绝对不能错过晶莹剔透的皇室鲜虾饺，爽口弹牙的鲜虾包裹在薄皮之中，鲜味十足；还有蟹籽烧卖皇，肉馅扎实多汁，每一口都是满足感。

除了招牌点心，菜单还包括了多款手工精制的蒸点，如骨胶原丰富的酱皇蒸猪手、充满陈皮香气的山竹牛肉球、层次丰富的蚝皇鲜竹卷以及口感烟韧的潮州蒸粉果。喜爱香口炸物的食客，亦可品尝到外脆内软的家乡咸水角、鲜虾腐皮卷及煎酿青尖椒。为了满足不同口味，同场更有供应多款饱肚的主食，保证让每位食客都能捧腹而回。

入座送豪华四式定食 全线三间分店供应

凡惠顾是次放题的食客，每位均可获赠一份「四式定食」，包括和味鲍鱼、流心蛋、沙律菜以及瑶柱灌汤饺。值得一提的是，优惠适用于情人节及新年等假期，更适用于柴湾、九龙湾及屯门三间分店，无论是居住在港岛、九龙还是新界的市民都能轻松前往。

富临皇宫片皮鸭点心放题优惠