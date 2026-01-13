Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柴湾翠湾渔港酒楼突然结业！长者聚脚点 李龙基曾登台演出 业主出公告限7日内搬走 街坊震惊︰仲叫啲客买年糕券

更新时间：15:47 2026-01-13
发布时间：15:47 2026-01-13

酒楼是不少长者的聚脚地，每日去叹个早茶或下午茶，与街坊聊聊天吃一盅两件，最快活不过。但柴湾一间深受长者欢迎的酒楼「翠湾渔港」，日前突然停业，门外更被贴上「执达吏收楼」及业主的公告，令一众街坊及食客震惊不已！由于酒楼在结业前仍落力推销贺年糕券，不少街坊担心手上的糕券顿成废纸，事件在网上引起热议。

柴湾「翠湾渔港」酒楼突然结业！长者热捧饮茶点 李龙基都去过唱歌

有街坊日前于facebook群组「柴湾人柴湾事」上发文，指位于柴湾的翠湾渔港酒楼突然结业。由上载的图片可见，酒楼门外张贴了两张分别由业主及法庭执达吏发出的公告。业主公告指，「此物业已经即时经执达吏收回予业主」，并限令租客于7日内清空所有家私财物。而另一张由执达主任的通告更显示，早于2025年12月17日已到访该处所，并送达迁出通知书。

酒楼突然结业的消息令街坊措手不及，有网民于帖文表示「好多人企喺门口不知所措」。而最令街坊气愤的是，执达吏于去年12月已发出收楼通知，惟酒楼依然向食客推销购买贺年糕券，「个带位12月18叫我买㗎，我买咗两张券」。

 

员工早仍力推买糕券 网民怒斥︰老人家啲钱都呃

另外亦有人称「寻日先同娘亲去饮茶，我娘亲个朋友仲买咗几底萝卜糕卷」。不少网民怒斥酒楼「摆明呃钱」，认为其行为是刻意欺骗顾客，尤其对象多为长者，更令人不齿︰「真系好衰，老人家啲钱都呃」，质疑做法有否违反《商品说明条例》。

有街坊亦透露，除了顾客受影响外，酒楼员工亦是苦主，「我有朋友喺点心部做，上个月粮未出，佢哋今日下昼全部去劳工处」。而另一位网民亦慨叹：「最戥啲伙记惨，年尾被走数兼冇埋份工」。不过，亦有部分食客对酒楼结业不感意外，纷纷留言批评其服务及食物质素欠佳，形容「执系迟早嘅事，服务好差」，甚至有网民指「啲野上枱唔热嘅」。

 

李龙基等艺人曾获邀演唱 三姐称︰只是代言人

此外，有网民提及酒楼于2021年开张时，有TVB女厨王之称的「三姐」萧秀香曾为酒家宣传，网民怀疑酒楼是三姐所开。另外，酒楼亦不时邀来艺人或歌手到场表演，包括李龙基、方伊琪、麦翠娴及《中年好声音》的涂家尧、王维德、许思敏等。《星岛头条》记者就此事致电三姐查询，获她回复指自己只是酒楼开幕的代言人，并非股东或老板之一。

 

资料来源︰柴湾人柴湾事翠湾渔港

