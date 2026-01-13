连锁酒楼晚市优惠减价！$168小菜孖宝 和牛粒/西班牙猪肋排/鱼腐菜苗 每晚供应

海港饮食集团旗下的酒家作为香港知名连锁粤菜酒楼，以正宗广东菜式及新鲜食材闻名，多年来深受本地家庭及朋友聚餐欢迎。继日前推出的秋冬时令午市精选后，海港再推出「晚市优惠孖宝」，食客可以优惠价$168享用两道精选菜式，肉菜均衡，包括和牛粒、西班牙猪肋排等，性价比极高，适合忙碌上班族或家庭晚饭选择。

连锁酒楼海港酒家由即日起至2月5日期间推出晚市优惠孖宝，于每晚5:30后供应，由原价$228特价至$168。套餐有两款套餐选择，肉类主菜可选黑椒金薯和牛粒或是蜜炙西班牙猪肋排，两款均配搭健康清爽的浓汤鱼腐浸菜苗，有肉有菜，最适合二人行或一家大细聚餐之选。

黑椒金薯和牛粒选用优质和牛粒，加入香浓黑椒酱及金黄薯快炒，牛肉嫩滑多汁，金薯吸收黑椒汁后软糯带甜，层次分明。而另一款孖宝蜜炙西班牙猪肋排则选用进口西班牙猪肋排，经蜜汁酱慢烤后，外层焦香，肉汁丰盈，浓郁却不腻口。两款所配搭的浓汤鱼腐浸菜苗是汤底清甜，鲜味十足，佐饭或单吃都一流。

海港晚市优惠孖宝详情

优惠期限：即日起至2月5日

供应时间：5:30pm后

适用分店： 黑椒金薯和牛粒孖宝︰海港酒家上水新丰店、观塘亚太中心店、翔龙湾店、荃湾中染大厦店、屯门卓尔店、长沙湾店;海王渔港-粉岭绿悠轩店、将军澳新都城二期店；海港烧鹅海鲜酒家屯门爱定店；真味鲜厨金鸡店 蜜炙西班牙猪肋排孖宝：海港酒家淘大店、沙田禾𪨶店、马鞍山中心店、大埔宝湖花园店、粉岭帝庭轩店、将军澳新都城一期店、将军澳尚德广场店、蓝田启田店、西环西宝城店、天水围颂富店；海王渔港马鞍山新港城店、粉岭绿悠轩店、将军澳新都城二期店；海港烧鹅海鲜酒家葵芳店

条款细则：只限堂食，另收茶芥及加一服务费；售完即止

2大连锁酒楼优惠 明星/稻香

1. 明星海鲜酒家︰海鲜/片皮鸭/烧味$83起

明星海鲜酒家即日起推出晚市海鲜及小菜优惠，顾客点选任何一款菜式，即可以$10特价换购一支醇滑嘉士伯啤酒。

招牌京式片皮鸭现只需$138，金黄酥脆，鲜嫩多汁，配以青瓜、京葱及甜面酱，性价比极高。其他特价菜包括$108避风塘软壳蟹鱿鱼须，香辣脆口，极适合佐酒，还有金沙翠瓜虾球$98、五柳酸甜明星炸鱼$88，以及蜜汁烧排骨拼烧腩仔及蜜椒腰果金钱鳝等均以$83优惠价供应，让食客以实惠价格享用多款招牌菜式。

2. 稻香集团︰$18.8暖暖煲仔饭

稻香集团自1月起推出「暖暖煲仔饭」特惠活动，只需$18.8，即可品尝一锅热气腾腾的传统煲仔饭。

优惠提供两款精选口味，包括咸蛋皇肉饼樱花虾煲仔饭，以浓郁咸蛋黄搭配手工剁碎的鲜嫩肉饼，再加入脆口樱花虾，带来丰富口感层次；以及虾干腊肉腊肠鸡粒煲仔饭，融合虾干的鲜甜、腊味的甘香与嫩滑鸡粒，米饭充分吸收油香，锅底更形成香脆饭焦，风味十足。这两款煲仔饭以亲民价格，让食客在寒冷日子享用暖心粤式滋味。

资料来源︰海港饮食集团、明星海鲜酒家 集团、稻香集团