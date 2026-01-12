大围街市新开北京片皮鸭专门店！$58烤鸭套餐有齐大葱青瓜/酱料/饼皮+饮品 附新张优惠详情！

屋邨街市不乏卧虎藏龙的食店，随时发掘到平价美食。近日，有街坊于社交平台分享，大围屋邨街市新开一间北京片皮鸭专门店，其北京烤鸭套餐只售$58，除了烤鸭，同时附上大葱、青瓜、酱料、饼皮以及饮品，相当抵食，吸引不少人购买尝鲜，楼主更表示自己排队两次才成功入手，即睇详情！

大围街市新开北京片皮鸭专门店！$58抵食烤鸭套餐

秦石街市于2021年进行翻新活化工程，将车公庙及古典建筑元素融入街市的设计，以中式古庙风貌重新开幕。秦石街市翻新后增设小食街，提供泰式料理、港式地道小食、糖水甜品等各式美食。最近，有街坊发现街市新开一间北京片皮鸭专门店「福满堂北京烤鸭」，吸引不少市民排队光顾。楼主更指自己首次排队时刚好缺货，1小后再度前往时同样缺货，「话2:30先有，后来再去过终于买到啦」，似乎颇受街坊欢迎。

新张期间推3大优惠！

翻查秦石街市官方社交平台，「福满堂北京烤鸭」刚于1月10日开始试业，正推出3大新张优惠，其中$58北京烤鸭套餐甚为抵食，有齐片皮鸭、大葱青瓜、甜酱、饼皮、一包饮品以及少量炸过的鸭骨，相当丰富。此外，新张期间北京烤鸭特价$228/只、$116/半只，方便街坊买餸斩料。

福满堂北京烤鸭

地址：沙田大围盛田街1号秦石街市（琪味小食斜对面）

文:RY

资料及图片来源:秦石街市、Threads