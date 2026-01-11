Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁酒楼无限时海火锅放题$268/位起！鸡煲/牛颈脊/刺身 再位上鲍鱼鹅掌+燕窝 任饮啤酒汽水 网民大赞︰好正

饮食
更新时间：14:45 2026-01-11 HKT
发布时间：14:45 2026-01-11 HKT

天气转凉，又是火锅瘾起的季节。最近，有网民在社交平台分享于连锁酒家半岛渔港的用餐体验，大赞酒家的无限时任食火锅好正，每位只需$268，便可无限时享用海鲜、数10款配料及任饮啤酒汽水，更有生日及宵夜优惠，非常抵食，是秋冬聚餐的不二之选。

半岛渔港无限时任食海鲜火锅优惠 每位$268起！网民大赞「好正」

日前有网民于社交平台分享，表示刚帮衬过半岛渔港的海鲜火锅放题，无限时任食逢星期一至四每位只需$268，「送嘅嘢食都好正，羊腩煲就一次，拣鸡煲好似可以任食」。而更让该网民惊喜的是餐厅的贴心服务，不但主动提供冰桶及酒杯，更豁免开瓶费，席间店员亦主动询问有否同行者生日，「好似生日系四位送一位」，服务态度备受赞赏，为整个用餐体验大大加分。

任饮啤酒汽水 再位上鲍鱼鹅掌+燕窝+花胶

这个属于半岛渔港旗下阿翁火锅馆的海鲜放题，单是锅底已有多款选择，包括重庆辣鸡煲、羊腩煲及招牌鹏鸳鸯锅等。至于火锅配料方面，选择超过50款，以及有环球海鲜盘，供应每日新鲜运到的6至8款时令海鲜。还有按入座人数供应的刺身拼盘、阿翁极级牛颈脊及水饺皇等，应有尽有。

此外，每位食客更可额外获赠5款精选美食，例如每位一份蚝皇鲍鱼扣鹅掌、一件蚝皇金钱花胶，以及一盅鸡蓉烩燕窝，并可任饮啤酒汽水，让整场盛宴更添奢华。无限时任饮任食火锅逢星期一至四成人每位只需$268，星期五至日、公众假期及前夕每位则$328，并设有宵夜时段，8:30pm后入座成人可享8折优惠，生日者更可获免费或半价优惠，是打边炉的热门之选。

半岛渔港无限时任饮任食火锅

  • 供应地点︰全线分店
  • 价钱︰
    • 星期一至四成人$268/位、南昌/荃湾/马鞍山/湾仔店$298/位；
    • 星期五至日、公众假期及前夕成人$298/位、南昌/荃湾/马鞍山/湾仔店$328；
    • 小童1米至1.2米以下半价，小童1米以下免费
  • 优惠︰
    • 生日优惠︰3至4位惠顾，一位生日者可享半价；5位或以上，一位生日者可享免费优惠；5位或以上，多于一位生日者，生日者可享半价
    • 宵夜优惠︰8:30pm后入座成人可享8折
  • 备注︰节日及特别日子生日优惠将会暂停；部份分店宵夜时段设于8:00pm
     

资料来源︰半岛渔港 / 阿翁火锅馆开瓶费关注组

延伸阅读︰又有连锁酒楼长脚蟹减价 每斤劈至$198！同步推$48古法羊腩煲 5间分店有得食

