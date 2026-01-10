太子酒楼出位标语吸客？「高潮轰动」大卖$4.8这东西...... 网民热议：生意真系难做

在竞争激烈的餐饮市场，商户为了吸引顾客奇招百出。最近，有网民分享太子一间酒楼，其门前极具争议性的宣传标语成功引起热议，令不少人对这种大胆的宣传手法啧啧称奇。

太子金满阁酒楼出位标语 「我来了，再高潮」

有网民在Facebook群组发帖，指自己「今日经过塘尾道雷生春」，被对面一间名为「金满阁」的酒楼门外的一张红色海报深深吸引。海报上以偌大字体写着「我来了，再高潮，轰动太子」，配上「翡翠虾饺皇 $4.8（每位一粒）」的震撼优惠，令该网民不禁表示「见到又高潮又轰动太子咁紧张，忍唔住要介绍番」，并赞叹「每位一粒抵到呢」。

$4.8一粒虾饺 网民：生意真系难做

根据事主分享的相片，该酒楼的优惠相当吸引，早市除了每位限点一粒的$4.8虾饺皇外，还有$16.8的「刮刮鸡蛋肠粉」，午市及下午茶亦有粉面饭送点心的优惠。这张充满视觉冲击和话题性的海报，引来网民两极化的讨论。

有食客反映正面，更大赞食物质素：「呢间好食抵食，早前去过仲有京沪点心，小笼包锅贴都好食，炒粉面几靓」。亦有网民感叹该区经营困难，认为商户是为求生存才出此下策：「太子区生意真系难做。」更有熟悉该区的网民指出：「其实个位都几隔涉。未转手前同唔同朋友帮衬，港铁太子站行过去，个个都话咁远嘅」。不过，更多网民将焦点放在标语本身，笑言：「阿姐帮手达至高潮？」、「咁得人惊」。



图片来源：大角咀·大角嘴餐厅美食吃喝玩乐关注组＠Facebook



