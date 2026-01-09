麦当劳联乘My Melody & Kuromi！招财福堡/青花椒味鸡翼/红豆酥皮批新包装登场 送利是封+挥春

香港麦当劳今个新春联乘Sanrio人气角色My Melody & Kuromi，由1月9日起带来多款新春限定美食，包括新年必食招财福堡系列、开运青花椒味鸡翼、小龙虾汤，以及以全新口味登场的迷你酥皮批，全系列均会用上印有My Melody & Kuromi可爱肖像的新包装，麦当劳App用户可享全新限时积分奖赏优惠，买指定套餐更送限定利是封及挥春，不可错过！

麦当劳联乘My Melody & Kuromi！招财福堡/青花椒味鸡翼/红豆酥皮批新包装登场

招财福堡系列作为新年经典，今次推出2款经典滋味招财牛堡以及黄金脆薯牛堡。黄金脆薯牛堡用上口感松软的黄金长面包夹著金黄脆薯饼、沾上浓郁黑胡椒酱的牛肉和爽脆洋葱粒；招财牛堡则以沾上浓郁惹味黑胡椒酱的软嫩牛肉块，配搭清爽洋葱及黄金长面包。

「开运青花椒味鸡翼」亦将同步登场，以川蜀青花椒味秘制腌料炮制，椒麻鲜香；还有香脆惹味的扭扭薯条，新年必食；草莓乳酸味特饮入口酸甜清新；迷你酥皮批以全新口味登场，除了大热经典朱古力酱口味，更新增红豆口味；以及小龙虾汤陪伴大家共贺新春！

凡选购招财福堡超值套餐均可加$3选配金黄香脆的扭扭薯条，或加$9.5升级至「大大啖组合」以享扭扭薯条（增量装）及草莓乳酸味特饮。

全系列新春美食包装均会印有My Melody & Kuromi可爱肖像，如汉堡盒、汤碗、扭扭薯条盒和饮品杯等，粉丝不可错过！

App选购指定优惠即送一套两款「开运如意封附迷你挥春」

麦当劳App现推出多款限定优惠，包括「$47起黄金脆薯牛堡套餐」、「黄金脆薯牛堡四道菜滋味套餐减$3」、「新年开运五道菜大大啖套餐减$5」或「盆满钵满六道菜大大啖套餐减$8」优惠。

凡使用以上指定套餐优惠券的App用户，随餐赠送一套两款「开运如意封附迷你挥春」。今年利是封将于两个期间派发，分别是1月9日起的「黄金满屋版」，其印上两位人气角色My Melody & Kuromi的肖像和两款经典麦当劳必食美食－－巨无霸以及金黄薯条，放在一起更加可以拼凑成寓意黄金满屋的喜庆图画；于1月23日起将派发「双星报喜版」。每个开运如意封更附有一款指定的精美迷你挥春，粉丝必定要入手！

麦当劳招财福堡系列及多款新春限定特色美食