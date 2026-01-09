Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦当劳联乘My Melody & Kuromi！招财福堡/青花椒味鸡翼/红豆酥皮批新包装登场 送利是封+挥春

饮食
更新时间：15:04 2026-01-09 HKT
发布时间：15:04 2026-01-09 HKT

香港麦当劳今个新春联乘Sanrio人气角色My Melody & Kuromi，由1月9日起带来多款新春限定美食，包括新年必食招财福堡系列、开运青花椒味鸡翼、小龙虾汤，以及以全新口味登场的迷你酥皮批，全系列均会用上印有My Melody & Kuromi可爱肖像的新包装，麦当劳App用户可享全新限时积分奖赏优惠，买指定套餐更送限定利是封及挥春，不可错过！

麦当劳联乘My Melody & Kuromi！招财福堡/青花椒味鸡翼/红豆酥皮批新包装登场

招财福堡系列作为新年经典，今次推出2款经典滋味招财牛堡以及黄金脆薯牛堡。黄金脆薯牛堡用上口感松软的黄金长面包夹著金黄脆薯饼、沾上浓郁黑胡椒酱的牛肉和爽脆洋葱粒；招财牛堡则以沾上浓郁惹味黑胡椒酱的软嫩牛肉块，配搭清爽洋葱及黄金长面包。

「开运青花椒味鸡翼」亦将同步登场，以川蜀青花椒味秘制腌料炮制，椒麻鲜香；还有香脆惹味的扭扭薯条，新年必食；草莓乳酸味特饮入口酸甜清新；迷你酥皮批以全新口味登场，除了大热经典朱古力酱口味，更新增红豆口味；以及小龙虾汤陪伴大家共贺新春！

凡选购招财福堡超值套餐均可加$3选配金黄香脆的扭扭薯条，或加$9.5升级至「大大啖组合」以享扭扭薯条（增量装）及草莓乳酸味特饮。

全系列新春美食包装均会印有My Melody & Kuromi可爱肖像，如汉堡盒、汤碗、扭扭薯条盒和饮品杯等，粉丝不可错过！

App选购指定优惠即送一套两款「开运如意封附迷你挥春」

麦当劳App现推出多款限定优惠，包括「$47起黄金脆薯牛堡套餐」、「黄金脆薯牛堡四道菜滋味套餐减$3」、「新年开运五道菜大大啖套餐减$5」或「盆满钵满六道菜大大啖套餐减$8」优惠。

凡使用以上指定套餐优惠券的App用户，随餐赠送一套两款「开运如意封附迷你挥春」。今年利是封将于两个期间派发，分别是1月9日起的「黄金满屋版」，其印上两位人气角色My Melody & Kuromi的肖像和两款经典麦当劳必食美食－－巨无霸以及金黄薯条，放在一起更加可以拼凑成寓意黄金满屋的喜庆图画；于1月23日起将派发「双星报喜版」。每个开运如意封更附有一款指定的精美迷你挥春，粉丝必定要入手！

麦当劳招财福堡系列及多款新春限定特色美食

  • 供应日期：1月9日起
  • 地点：香港麦当劳®餐厅(海洋公园、沙田马场、跑马地马场、山顶广场及香港国际机场内之所有麦当劳餐厅除外)。

延伸阅读：康得思酒店自助餐买1送1！$461起任食北海道毛蟹/生蚝/铁板香煎鹅肝/海参鲍鱼

最Hit
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
16小时前
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
影视圈
6小时前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
19小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
韩国飞香港一载客284人客机飞行途中机舱内起火。 韩亚航空FB
韩亚航空惊魂｜飞香港载284人客机舱内起火 因「尿袋」自燃惹祸
即时国际
6小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
2026-01-08 14:40 HKT
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
5小时前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
22小时前
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
影视圈
4小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT