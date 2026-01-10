Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

入冬打边炉「懒人大法」！网民教路买唐记包点1物 自制足料火锅汤底：愈滚愈浓味

饮食
天气渐冷，又是打边炉的旺季。港人热爱火锅，从传统的沙嗲、麻辣汤底，到近年新兴的鸡煲、猪骨煲，选择包罗万有。近日，有网民更发挥创意，以连锁包点点心店「唐记包点」的汤饭自制火锅汤底，新颖食法随即在网上引起热烈讨论。

网民教路打边炉神招！唐记包点「金汤」汤饭秘变火锅汤底  

日前，一名网民于社交平台Threads上分享，指在寒冷天气下决定与家人打边炉。正当烦恼选何款汤底之际，路过唐记包点时忽发奇想「不如整返个金汤边炉」。于是，她购买了唐记的「金汤淮山栗子鸡肉汤饭」，回家充当火锅汤底。

唐记金汤超足料 获赚愈滚愈浓味

从事主分享的相片可见，金黄色的汤底非常吸引，她指一个32厘米的锅，用了两碗汤饭的份量已相当足够。而这个金汤汤底，其实是唐记近期备受追捧的汤饭系列之一。味道方面，事主大赞汤底「愈滚愈浓味」，即使中途加水，味道依然浓郁。她又特别提到汤饭本身的配料十足，有鸡肉、粟米、栗子和淮山，「其实食餸都饱饱地」，认为四个人享用亦绰绰有余。

网民意见两极：方便快捷 vs 好重本

这个充满创意的食法，引来不少网民留言。有人大赞事主「识叹到咁得唔得㗎」，认为「这样的天气真的很合适」，亦有人分享自己也同样将现成餸菜作火锅配料或汤底，「我都买咗两个羊腩当煲滚下滚下」。

不过，并非所有人都欣赏这个做法。有网民直接对价钱提出质疑「$90？好重本」，认为以此价格，倒不如直接买现成货，「咁不如去超市买个新鲜汤包，一路滚一路打」。面对质疑，事主亦大方回应，解释汤饭配料丰富，四人分享除开亦算合理。

 

资料来源：Threads

 

