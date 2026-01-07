大埔连锁烧味名店超足料烧鹅五宝饭！$78连例汤 网民大赞：呢个太正，唔po唔得

香港素有美食天堂的称号，街头巷尾总藏著令人惊喜的平民美食。近日，有网民在社交平台分享于「竺扶大班烧味」享用$78的烧鹅五宝饭的经历，以其经济实惠的价格和出色的品质，获得网民的高度评价，引发热烈讨论。

大埔人气店「竺扶大班烧味」$78烧鹅五宝饭获网民大赞

五宝饭烧鹅、叉烧出色 $78送例汤

日前，该名网民在Facebook群组「香港烧味关注组」发文，分享他首次光顾「竺扶大班烧味」的惊喜体验。事主表示，该店以往人流不多，但这次光顾时竟出现排队人龙，与昔日情景大相迳庭。他点了一份烧鹅五宝饭，内有烧鹅、叉烧、烧腩仔及红肠，盛惠$78并附送例汤。

事主对食物质素赞不绝口，形容五款烧味中有四样都相当出色。他特别盛赞主角烧鹅「皮极脆肉多汁够味又嫩滑易咬」，认为厚切的叉烧也同样出色，「多汁不柴不硬」，滋味程度甚至胜过城中其他知名烧腊店，唯一美中不足的是「可惜有样系红肠而不是油鸡」。

为表清白，他多番强调自己「不是打手」，纯粹因为食物太出色，「呢个五宝真系难忘」，希望与网友分享。



网民指另一分店属区内名店

这篇分享引起了群组内不少网民的共鸣及讨论。有经常光顾的街坊留言，认为该店水准「中规中矩」，并指出「啲鹅一时一时啦」。不过，亦有食客推荐「佢地个例汤都几好，下次可试下」。另外，有留言补充，该烧味店的湾仔分店也薄有名气，可算是「区内名店」。

竺扶大班烧味

地址：大埔安泰路1号大埔广场地下61-62号舖

电话：2338 1289

营业时间：星期一至日 7am - 10pm

资料来源：香港烧味关注组