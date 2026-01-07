Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中环文华东方酒店自助餐快船廊买一送一！叹波士顿龙虾、牛肋排、芝士蛋糕 限量优惠码再减$100

饮食
更新时间：17:54 2026-01-07 HKT
发布时间：17:54 2026-01-07 HKT

香港文华东方酒店的快船廊，向来是城中饕客享受精致自助餐的热门地点，以其优雅环境和高品质美食深受欢迎。最近，快船廊再度推出震撼优惠，经KKday预订自助晚餐可享买一送一，折后人均低至$543即可品尝多款回本美食，包括即开生蚝、波士顿龙虾、烤顶级牛肋排等，绝对是新年伊始不容错过的餐饮体验。

中环文华东方酒店自助餐限时买一送一！必抢回本之选：龙虾、面包蟹  

一踏入快船廊的自助餐区，最吸引眼球的莫过于其丰盛的海鲜冻盘。食客可以无限量享用新鲜直送的可持续海鲜，当中包括肉质饱满、鲜甜弹牙的波士顿龙虾，以及口感爽脆的大连鲍鱼。此外，还有来自世界各地的优质海产，如法国蓝青口、新西兰青口、雪蟹脚和欧洲面包蟹等，每一口都是来自海洋的极致鲜味。同场亦供应多款日式刺身及寿司，例如肥美的挪威三文鱼、甜虾和吞拿鱼刺身，让海鲜爱好者大快朵颐。

快船廊高质Live Station：顶级烤牛肋排与亚洲风味佳肴

除了冰镇海鲜，热荤同样出色。餐厅的烤肉区每日供应慢烤特级美国牛肋排，由厨师席前即席分切，肉质软嫩多汁，搭配传统约克郡布甸和香浓肉汁，滋味无穷。亚洲风味烹饪站亦是亮点之一，提供驰名的海南鸡饭和广式酱油鸡，鸡肉嫩滑，油饭香气扑鼻。想品尝东南亚风味的食客，则不能错过新加坡叻沙面，汤底浓郁，配料丰富，充满地道风情。其他精选热菜还包括黑椒炒龙虾钳、焗味噌比目鱼等，选择多样。

经典甜品结尾：必试1963文华芝士蛋糕

享用完丰富的主菜后，甜品环节将为这场盛宴画上完美句号。甜品桌上陈列著各式传统烘焙品与精致蛋糕，其中最负盛名的「1963文华芝士蛋糕」是必试之选，其质感绵密，芝士味浓郁，甜而不腻。此外，文华意大利芝士饼、黑森林蛋糕以及自家制的云呢拿、黑朱古力及芒果雪葩同样不容错过。食客可配搭窝夫或芝麻甜筒一同享用，为这趟美食之旅带来无限满足。

中环文华东方酒店买一送一自助晚餐！（用餐时间：18:00-20:00 / 20:30-22:30）(>>预订按此＜＜)

  • KKday 优惠: 星期一至日划一价： $1,186/2 位，平均 $593/位
  • 限量优惠码「KKDAYMO100」可额外减 $100， $1,086/2 位，平均 $543/位 

中环文华东方酒店买二送二自助晚餐！（用餐时间：18:00-20:00 / 20:30-22:30）(>>预订按此＜＜)

  •  KKday 优惠: 星期一至日划一价： $2,372/4 位，平均$593/位 
  • 限量优惠码「KKDAYMO100」可额外$100，$2,272/4 位，平均$568/位 （原价$1,087/位）

中环文华东方酒店买二送二周末早午餐！（用餐时间：12:00 - 15:00）(>>预订按此＜＜)

  •  KKday 优惠: $2,372/4 位，人均$593 起 （原价$1,087/位）（已包括原价加一服务费） 
  • 限量优惠码「KKDAYMO100」可额外减 HK$100， HK$2,272/4 位，平均 HK$568/位

饮品升级选项：

  • +$98/位： 享用一杯气泡茶
  • +$108/位： 享用一杯意大利气泡酒、指定红白酒
  • +$108/位： 无限畅饮汽水、果汁及啤酒
  • +$188/位： 无限畅饮指定红白酒、汽水、果汁及啤酒
  • +$288/位： 无限畅饮意大利气泡酒及指定红白酒

预订及用餐资讯：

  • 地址： 中环干诺道中5号 香港文华东方酒店快船廊
  • 优惠预订期： 2026年1月7日 18:00 至 1月13日 23:59
  • 适用用餐日期： 2026年1月7日 至 1月31日

延伸阅读：长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折

 

