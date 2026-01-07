千海水产优惠加码！$308起无限任食4小时 必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任饮

全港首间即捞海鲜火锅放题「千海水产」自开业后人气不断，提供超过百款海鲜如鲍鱼、生蚝及自助美食，成功吸引大批食客慕名支持。最近，荃湾分店宣布即日起加开午市放题优惠，每位$308起即可任点任食4小时，叹齐新鲜海鲜、高质肉类、熟食及甜品等，更可以任饮生啤、清酒及果汁等，性价比极高！

千海水产荃湾午市放题$308起任食4小时！必试烧活鳝/活蚬/澳洲和牛

由即日起，千海水产荃湾店宣布加推午市限定优惠「四小时无限任点任食」，由星期一至五中午12时至4时供应，每位只需$308，即可以任点任食多款新鲜海鲜、火锅配料及自助美食，除了无限量供应期间限定活蚬、海虾、脆肉鲩片及澳洲M5和牛，必试午市新增供应的烧活鳝，酱汁惹味，皮脆肉爽。至于火锅汤底，餐厅提供超过10款选择，包括麻辣、沙嗲、椰子鸡汤，满足不同食客的口味！

任食乳鸽/鹅肝多士/Häagen-Dazs+啤酒任饮

熟食方面，供应外脆内嫩的即烧乳鸽，香煎鹅肝多士、羊架及自助小龙虾等，另有多种炸物及小食；甜品区则有多款口味Häagen-Dazs雪糕、蛋糕和奶冻，不少得有生啤、梅酒、清酒、罐装饮品和果汁全部任饮，一次满足食肉兽、海鲜控、甜品胃！

千海水产海鲜火锅放题2014年开业，接连在多区开设分店，设有多个活水池，养殖花蟹、三点蟹、大头虾、鲍鱼等活海鲜，供客人自行挑选和打捞，再由店员清洗及处理干净，保证新鲜。除了海鲜外，任食放题自助区还有多达120款美食，包括冷盘、热荤、火锅配料、自家制甜品及Häagen-Dazs雪糕等。

千海水产（荃湾店）午市优惠

优惠时段：星期一至五 中午12时至下午4时

优惠价钱：成人每位$308、小童每位$228

分店地址：荃湾大坝街4-30号荃湾广场B1楼B126号舖（荃湾西站A2出口）

订座及查询电话：3622 2223 / 3622 2226

*优惠只限星期一至五，特别日子及假期恕不适用

*详情可致电分店查询。

*部分食材为期间限定，而视乎店内供应情况

来源：千海水产海鲜火锅放题-荃湾店

文：LW